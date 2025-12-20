CHP’li Erol'un avukatına yönelik iddialar yargıya taşınıyor

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un avukatı Coşkun Çağlar Duran, müvekkili hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, iddia sahibi şahsın geçmişte de benzer eylemlerde bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İSTEDİĞİNİ ALAMADI İFTİRAYA BAŞVURDU"

"Bahse konu şahıs, yakın bir tarihte yeniden müvekkilim Gürsel Erol ile irtibata geçerek, maddi sıkıntılar yaşadığını, yaklaşık 10 aydır ev kirasını ödeyemediğini öne sürerek yardım talebinde bulunmuştur. Ancak bu taleplerin karşılık bulmaması üzerine, müvekkilimi yıpratmak isteyen kişi veya kişiler tarafından yönlendirilerek ve fonlanarak bu çirkin iftira sürecini başlattığı değerlendirilmektedir.

"TÜM BELGE VE KANITLARI SAVCILIĞA SUNACAĞIZ"

Şahsın geçmişte kendi talebiyle müvekkilimle yaptığı görüşmeler, imzaladığı belgeler ve gönderdiği mesajların tamamı Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacaktır. Gerçekler çok kısa sürede ortaya çıkacak ve bu şahsın gerçek yüzü kamuoyu tarafından görülecektir. 2023 yılında da benzer bir süreç yaşanmış, şahıs pişmanlığını dile getirince müvekkilim tarafından açılan davadan feragat edilmişti ancak bu kez süreç sonuna kadar takip edilecektir."

"SİYASET KURUMU BU TÜR İFTİRALARLA MEŞGUL EDİLMEMELİ"

Gürsel Erol’un Türkiye genelinde örnek gösterilen bir siyasi çizgiye sahip olduğunu hatırlatan Duran, "Türkiye’de işçinin ve emekçinin hakkını savunan bir siyasetçiye yöneltilen bu iftiraların hiçbir karşılığı yoktur. Tek taraflı paylaşımları gerçekmiş gibi haberleştiren mecraların, mahkeme sonucunu beklemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Önümüzdeki hafta içinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacak suç duyurusu ile hem iftirayı atan şahıs hem de arkasındaki olası organizasyon hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.