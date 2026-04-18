CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Onursal Adıgüzel' tepkisi

18.04.2026 10:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonuna tepki açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz. Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız. Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ve Başkan Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son seçim sonuçlarını da paylaşarak, Adıgüzel'in AKP'li rakibine attığı farka dikkat çekti.

"EN YAKIN RAKİBİNE 52 BİN OY FARK ATTI"

Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Ak Partili isimler seçilince sorun yok. Ama millet CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor. Milli İrade bunu gerektirir diyerek hemen operasyon düzenliyorlar. 

İşte bakın! Ataşehir’de seçim sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin oy farkı attı. 

Sandıkta karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler. 

Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İktidar seçimleri de, halkımızın oyunu da, tercihini de değersiz görüyor!

Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz. Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız. Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız!"

İlgili Konular: #CHP #Gökan Zeybek #Onursal Adıgüzel #Ataşehir Belediyesi

Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyonu: CHP'li Başkan Onursal Adıgüzel gözaltına alındı Ataşehir Belediyesine yönelik gece yarısı 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı... CHP'den peş peşe tepkiler Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı 'yolsuzluk' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon haberinin ardından CHP'den art arda tepkiler gelmeye başladı.
Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne operasyon: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı! Uşak'ta "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı.