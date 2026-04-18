CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Onursal Adıgüzel' tepkisi

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ve Başkan Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son seçim sonuçlarını da paylaşarak, Adıgüzel'in AKP'li rakibine attığı farka dikkat çekti.

"EN YAKIN RAKİBİNE 52 BİN OY FARK ATTI"

Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Ak Partili isimler seçilince sorun yok. Ama millet CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor. Milli İrade bunu gerektirir diyerek hemen operasyon düzenliyorlar.

İşte bakın! Ataşehir’de seçim sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin oy farkı attı.

Sandıkta karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler.

Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İktidar seçimleri de, halkımızın oyunu da, tercihini de değersiz görüyor!

Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz. Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız. Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız!"