CHP'li Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuştu: 'Krize dönüşmesine engel olmalıyız'

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kış Oturumu'na katıldı.

“Kriz Zamanlarında Seçimler” raporu üzerine konuşma yapan Gökçen, "Deprem olabilir, seçim manipülasyonu girişimi olabilir. Terörizm ya da silahlı çatışma olabilir. Hukuk devletine bağlılığımız, bu istisnai krizlere karşı sınanıyor. Krizleri, özgür seçimlerden vazgeçmek için mazeret olarak mı göreceğiz? Yoksa bu krizlere dayanıklı bir sistem mi yaratacağız? Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya saldırısı, Amerikan Başkanının Venezuela’dan sonra Grönland hakkında sözleri, hayatımızı doğrudan etkilemeye başlayan iklim krizi ve tabii ki çatışmalar, bunların tamamı krizlerin artık bir istisna olmadığını, kuralın kendisi olduğunu gösteriyor" dedi.

"DEMOKRASİNİN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Gökçen sözlerini şöyle sürdürdü:

"O halde, kendi kurallarımıza istisnalar getirmek ve bunları askıya almak yerine, kendi değerlerimizi daha güçlü şekilde savunmalıyız. Elbette, krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye’deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız. Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyımla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır."