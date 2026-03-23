CHP'li İnan Akgün Alp'in şikayetiyle açılan Aynalı Köşk Satışı Davası'nda ilk duruşma yarın: Murtaza Karaçanta hakim karşısına çıkacak

CHP'li İnan Akgün Alp'in şikayetiyle açılan Aynalı Köşk Satışı Davası'nda ilk duruşma yarın: Murtaza Karaçanta hakim karşısına çıkacak

23.03.2026 17:38:00
ANKA
CHP'li İnan Akgün Alp'in şikayetiyle açılan Aynalı Köşk Satışı Davası'nda ilk duruşma yarın: Murtaza Karaçanta hakim karşısına çıkacak

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in açtığı Kars Belediyesi’ne ait Aynalı Köşk’ün satışına ilişkin davada, eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve bazı bürokratlar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve bazı belediye bürokratlarının yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Kars Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, iki yıl önce mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait ve değeri 100 milyon lira olan Aynalı Köşk’ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. 

Alp'in, Aynalı Köşk'ün icra yoluyla değerinin yüzde 1'ine satıldığı iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından İçişleri Bakanlığı ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar vermişti. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından Danıştay’a itiraz edilmiş, Danıştay 1. Dairesi’nin kararıyla soruşturma izni verilmemesine dair karar kaldırılarak, eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta hakkında görevi kötüye kullandığı iddiasıyla dava açılmıştı.

ALP: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

MHP'li eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve bazı belediye bürokratlarının yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Kars Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Alp yaptığı açıklamada, bu davanın yalnızca bir taşınmaz meselesi olmadığını, aynı zamanda kamu mallarının korunması, hukukun üstünlüğü ve kamu görevlilerinin hesap verebilirliği açısından emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, Kars’ı ve Karslının hakkını sonuna kadar savunacağını ve sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

