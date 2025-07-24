İnan Akgün Alp, orman işçilerinin ölümünü Meclis gündemine taşıdı

Eskişehir Seyitgazi'de meydana gelen yangında kurtarma ve söndürme ekibinden 10 kişinin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında orman işçilerinin hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı.

Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, yaşanan ölümlerin sadece doğal afetin sonucu olmadığını, aynı zamanda açık bir idari zafiyetin, örgütsüzlüğün ve siyasi sorumsuzluğun göstergesi olduğunu vurguladı.

''GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI MI?''

Alp, yangınlara karşı yeterli hazırlığın yapılmamasını, söndürme uçaklarının aktif edilmemesini ve işçilerin koruma ile eğitimden yoksun şekilde görevlendirilmesini 'kamu yönetimi krizi' olarak tanımlayarak Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlık bürokrasisinin ciddi bir organizasyon ve denetim eksikliği içinde olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesinde şu sorular yöneltildi:

"Yangın çıkan bölgelerde görev yapan ve yaşamını yitiren orman işçilerinin görev tanımları ve çalıştıkları statü nedir? Bu işçilerin görevlendirilmesinden ve sahadaki idari koordinasyondan kimler sorumludur? Görevlendirmeler hangi hazırlık süreçlerine ve risk analizlerine dayanmaktadır? Yangın öncesinde ve sırasında, yangın bölgelerinde aktif kullanılan hava araçları, ekipmanlar ve müdahale ekiplerinin sayısı nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün yaz aylarına dönük yangın senaryoları ve kriz planlarına dair hazırlıkları nelerdir? Hayatını kaybeden işçilerin korunmasına yönelik kişisel ekipman, güvenlik önlemleri ve eğitim süreçleri uygulanmış mıdır? Meydana gelen ölümlerin ardından herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Sorumlu kamu görevlileri hakkında işlem yapılmış mıdır? Orman Genel Müdürlüğü yöneticilerinin ve Bakanlık bürokrasisinin görevlerine devam etmesinin gerekçesi nedir? Bu ölümlerin ardından, Bakanlık düzeyinde siyasi sorumluluğu üstlenerek bir istifa değerlendirmesi yapılmış mıdır?"