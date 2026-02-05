CHP'li Karasu'dan Migros depo işçilerinin gözaltına alınmasına tepki: 'Süreci daha da geriyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Migros depolarında örgütlü DGD-SEN işçilerine yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir, Anayasal hakları için eylemde olan Migros depolarında örgütlü DGD-SEN işçilerinin, Türkiye genelindeki hak arama mücadelesini yakından izliyoruz. Hak aramaktan başka hiçbir talebi olmayan emekçilere yönelik sert gözaltılar, Migros sürecini daha da geriyor; kamuoyunun vicdanında derin yaralar açıyor. Anayasal hak kullanımı suç değildir! Emeğin sesi bastırılarak, toplumsal huzur sağlanamaz. Tüm gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, işçilerin meşru ve Anayasal hak arama mücadelesine saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.