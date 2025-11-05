CHP’li Kayıhan Pala ‘skandal düzeyine ulaştı’ diyerek tepki gösterdi!

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliğ ile 65 yaşından sonra kanser tanısı konulan yurttaşlara kanser ilacı temin edilmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Bu durumun çözülmesi gerektiğini belirten Pala, şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLE İLGİLİ CİDDİ PROBLEM ARTIK SKANDAL DÜZEYİNE ULAŞTI"

"Ülkemizde her geçen gün sağlık hizmetlerine erişimle ilgili ciddi problem yaşanıyor. Bakın artık bu problem değil, skandal düzeyine ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan bir madde nedeniyle şu anda 67 yaşındaki bir yurttaşımız, kendisine böbrek kanseri tanısı konduğu halde ilaçlarına erişemiyor. Neden? Çünkü Sağlık Uygulama Tebliği’nde 65 yaşını üstündekilere bu ilacın verilmesi uygun bulunmamış. Eğer böbrek kanseri olmak için 65 yaşından sonra tanı almış durumdaysanız herhangi bir şekilde bu kanser ilacını kullanamıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz. İnsanların sağlık hakkı doğuştan kazanılmış en temel haklarından birisidir ve bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kaç yaşında olursa olsun ihtiyaç duyduğu tedaviye doğrudan ulaşabilmelidir. SGK’nın ‘sen 65 yaşını geçtin bu nedenle de ben sana bu ilacı vermiyorum’ demesi kabul edilemez.

"BU UTANÇ İVEDİ BİR ŞEKİLDE GİDERİLMELİDİR"

Yurttaşımız dava açmış bu davayı da kaybetmiş. Neden? Çünkü SGK tebliğ’de 5. maddeyi göstererek; sen 65 yaşını geçtin ben sana bu ilaçları sağlayamam” dediği için. Bu ilaçların her bir dozu 80 bin lira üstünde ve bu ilacın epey bir zaman kullanılması gerekiyor. Bir emekli yurttaşın Türkiye Cumhuriyeti’ne uzun yıllar hizmet etmiş onurlu bir yurttaşın ilaca erişememesi bugün hem sosyal güvenlik alanında hem de sağlık alanında büyük bir utanç kaynağıdır. Bu utanç ivedi bir şekilde giderilmelidir."