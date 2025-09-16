CHP'li Murat Bakan, emniyet atamalarına dikkat çekti: 'MHP ilk kez bu konuda bir şey söylüyor, demek ki bardak taştı'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, 11 Eylül'de 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise kızak görevle merkeze çekildi.

Kararnameyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz ise Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Atamaların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Sorumlusu Yıldıray Çiçek, bürokraside yeni paralel devlet oluştuğuna dair köşe yazıları kaleme aldı.

BAKAN: MHP BUGÜNE KADAR SESİNİ ÇIKARMADI

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, söz konusu tartışmaları gündemine aldı.

Sözcü TV'de konuşan Bakan, yaptığı X paylaşımında, "Yıllardır anlatıyorum; atama, tayin ve terfilerde birden fazla cemaat/tarikat arasında 'denge' gözeterek hareket ediyorlar ve en önemli şey bu gruplara mensup olmak! Liyakatın önünde hangi “gruptan” olduğun. En son 37 il emniyet müdürünün değişmesiyle MHP’nin yaptığı bu açıklamayı önemli buluyorum. Demek ki onlarda da bardak taştı" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın X paylaşımı şu şekilde:

"Emniyet’teki, TSK’daki, istihbarattaki cemaat/tarikat yapılanmalarıyla ilgili Devlet Bahçeli ve MHP bugüne kadar hiç sesini çıkarmadı.

İlk kez bu konuda bir şey söylüyorlar.

Yıllardır anlatıyorum; atama, tayin ve terfilerde birden fazla cemaat/tarikat arasında “denge” gözeterek hareket ediyorlar ve en önemli şey bu gruplara mensup olmak! Liyakatın önünde hangi “gruptan” olduğun.

En son 37 il emniyet müdürünün değişmesiyle MHP’nin yaptığı bu açıklamayı önemli buluyorum.

Demek ki onlarda da bardak taştı.

Cemaatlerin/tarikatların devlette yapılanmalarına engel olmak zorundayız! Bunun Türkiye’nin önündeki en önemli risklerden biri olduğu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz."

Yıllardır anlatıyorum; atama, tayin ve terfilerde birden fazla cemaat/tarikat arasında “denge”… pic.twitter.com/xuJxhh6HPv — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) September 15, 2025

"SOYLU'DAN SONRA YERLİKAYA BİRÇOK EMNİYET MÜDÜRÜNÜ TASFİYE ETTİ"

Bakan, çıktığı programda da, Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu döneminden birçok Emniyet Müdürünü tasfiye ettiğini ifade etti.

Bakan, "Soylu kriminal bir adam olmasına rağmen o dönemde 4 tane Alevi Emniyet Müdürü vardı. Seküler yaşam tarzıyla milliyetçi müdürler vardı. O gittikten sonra Yerlikaya bu müdürlerin hepsini tasfiye etti. Yine Soylu ile çalışan Nur cemaatinden gelen tüm müdürleri korudu. Emniyet içinde Seküler bir tane Emniyet Müdürü bırakmayacak şekilde hareket etti" dedi.

Murat Bakan, "İlk defa bugün önce Bahçeli arkasından Basın sözcüsü ve Türkgün baş yazarı yazısında bir paralel yapıdan bahsediyor" ifadeleri ile sözlerine devam etti.

Murat Bakan ayrıca, MHP tandanslı müdürlerin de tasfiye edildiğini kaydetti.