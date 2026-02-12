CHP'li Murat Emir'den dikkat çeken açıklama: 'Akın Gürlek'in yemini tutanaklara geçilmedi'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de gündemde ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir, Akın Gürlek'in TBMM'de ettiği yeminin tutanaklara geçmediğini ifade etti.

"Değerli arkadaşlar, dünkü yemin gerçekleşmemiştir. Keşke Meclis Başkanı buna da birkaç bir şey söyleseydi. Böyle bir yemin olmaz" ifadelerini kullanan Emir, şunları kaydetti:

"Yeminin Anayasada ve İçtüzükte yeri açıktır. Böyle bir yemin olmaz. Bakın, yemin duyulmamıştır. Yemin zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır. Kürsü işgal edilerek yapılmıştır. Ve yemin tutanaklara geçmemiştir. Efendim şunu diyebilirsiniz; 'Ya tutanağa geçse ne olacak, geçmese ne olacak? Kim duydu?' Kim duydu? Meclis Başkanı mı? Yandaş medya mı? Kürsüyü AKP'nin işgal ettiğini görmeyen, duymayanlar o yemini nasıl duydular? Ben tutanağa bakarım, tutanakta yok!"

"BU YEMİN GEÇERSİZ"

Emir, geçmiş tutanaklarla karşılaştırma yaparak şunları ekledi:

"Bakın, 2023'teki 7 Haziran tutanaklarda; hepsinde tutanağa geçmiş yeminler. Meclis ciddidir, bu işler ciddi yapılır. Yani siz önemsemeyebilirsiniz ama bizim bir iç tüzüğümüz var. Siz her gün çiğneyebilirsiniz ama bizim bir Anayasamız var.

İşte dünkü tutanak; yemin falan yok. Tutanakta diyor ki: 'Akın Gürlek and içmeye başladı' E ne dedi? E sonra, 'Akın Gürlek ant içmeye devam etti' Ne dedi? Belli değil. Sonra Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ: 'Hayırlı olsun' dedi.

İşte tutanak arkadaşlar. Bu tutanakla kimse yemin etmiş sayılamaz. Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değildir. Herkesi bu konuda duyarlı davranmaya ve demokrasiyi daha fazla hırpalamamaya davet ediyorum."