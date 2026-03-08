CHP'li Murat Emir'den İBB davası öncesi açıklama: 'İmamoğlu'na kurulan siyasi kumpas Trump-AKP ortak yapımıdır'

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması pazartesi günü Silivri’de başlayacak.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"TESADÜF OLMADIĞI GÜN GİBİ ORTADA"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yazılı açıklamasında, CHP'nin iktidara gelip Trump ve dostlarını yeneceğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün adliye koridorlarında sahnelenen, belediyelerimizi abluka altına alan ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelen, Genel Başkanımız Özgür Özel’i hedef alan ve partimizin kurumsal kimliğine yönelen yargı kumpaslarını sadece bir 'iç siyaset' meselesi sanmayın. Bugün yaşadıklarımızın zamanlamasının bir tesadüf olmadığı gün gibi ortada.

Türkiye ABD ve Trump merkezli dev bir jeopolitik kumpasın ortasındadır! Akıl hocası Fesli Kadir olanlar ile yolu Atatürk’ün yolundan geçenler karşı karşıyadır. Kasayı boşaltan, ekonomiyi iflas ettiren iktidar, koltuğunu korumak ve sıcak para bulmak uğruna Epstein belgeleri ile pedofili olduğu ortaya çıkan ve bunun da üzerini örtmek isteyen Trump’ın kanlı taşeronluğuna alet oluyor.

"BİZDEN KORKMAKTA SONUNA KADAR HAKLILAR"

Trump’ın ve içerideki işbirlikçilerinin çok iyi bildiği gerçek 'Eğer CHP iktidara gelirse, bu ülkeyi bataklığa sürükleyemeyiz! Eğer CHP gelirse, istediklerimizi alamayız' gerçeğidir. Bizden korkmakta sonuna kadar haklılar! Bizim tavrımız dün neyse, bugün de odur! 1974'te 'Haşhaş ekemezsiniz, Kıbrıs'a müdahale edemezsiniz' diyen Amerika'ya karşı, 'Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' diyen Bülent Ecevit'in bağımsızlıkçı iradesinin temsilcileriyiz.

2003'te, Amerika Irak'ı yakıp yıkmak için bu ülkenin topraklarını kullanmak isterken 1 Mart'ta mecliste tezkereyi yırtanlarız! Hatırlayın, 1 Mart tezkeresi meclisten geçmeyince, bunun intikamını şanlı ordumuzdan aldılar! İktidar ile el ele verip, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla milli ordumuzun kozmik odasına girdiler.

Şimdi tarih tekerrür ediyor! Dün Irak'tı, bugün İran! Dün ordunun tasfiyesiydi, bugün CHP'nin tasfiyesi! Ortadoğu ateş çemberine dönerken, Türkiye'yi koşulsuz şartsız o ateşe atmak isteyenler, içerideki en büyük engeli temizlemeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu’na kurulan bu siyasi kumpas, CHP ve Genel Başkanımıza yönelen yargı kuşatması Trump-AKP ortak yapımıdır!

"100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE DİRENECEĞİZ"

Bilsinler ki içerideki iktidarı teslim almış olabilirler ama biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan 'Tam Bağımsız Türkiye' iradesini asla teslim etmeyeceğiz. Dünün kumpaslarını nasıl paramparça ettiysek, bugün küresel onaylı bu yargı tiyatronuzu da milletin sinesine çarpıp darmadağın edeceğiz! Trump’ı da dostlarını da yenecek, kumpasları yırtıp atacağız. İktidara gelecek, bağımsız Türkiye idealini yaşatacağız. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de direneceğiz ve kazanacağız.”