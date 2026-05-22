CHP'li Nazlıaka'dan 'mutlak butlan' kararına tepki: 'Görevi kabul etmeyeceğim'

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz.

Partimize yönelik verilen “Mutlak Butlan” kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir. Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız.

Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz.

2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."