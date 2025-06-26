CHP'li Öztürkmen belgeleriyle açıkladı: Gaziantep PTT'de torpil iddiası!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuda yaşanan bir torpil olayıyla ilgili belge açıkladı.

Gaziantep PTT Baş Müdürlüğü'nün 20 Eylül 2024 tarihli kararıyla PTT Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü'ne atanan Birlik Haber- Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz'ın atama öncesi yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları gösteren Öztürkmen, "Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında dirsek çürütürken, ter dökerken AKP 23 yıllık iktidarı boyunca bir torpil düzeni inşa etti ve kamu kurumlarını liyakatsiz yandaşlarla doldurdu" dedi.

Öztürkmen’in açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"AKP'nin adeta arpalığa çevirdiği kamu kurumlarından biri olan PTT'de skandallar bitmiyor. PTT'de yaşanan yeni bir skandalın belgesine ulaştık. Yandaş sendika Memur Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen'in Gaziantep WhatsApp grubunda Birlik Haber- Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz, torpil talebinde bulunuyor. PTT çalışanı olan Yorulmaz, 'Başkanım' diye hitap ettiği Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gökten PTT'de baş müdür yardımcısı ya da müdür vekili yapılmasını rica ediyor. Böylece müdür maaşı alabileceğini belirtiyor. Yorulmaz, CV'sini daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de verdiğini ve yardımcı olacağını söylediğini anlatıyor.

"YORULMADAN PTT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANMIŞ"

Yorulmaz, Ahmet Gökten CV'sini Fatma Şahin'e ve AKP Milletvekili Abdülhamit Gül'e de atmasını istiyor. Yorulmaz talebinin sonunda torpil talebini güçlendirmek için olsa gerek, kızının da geçen dönem AK Partili yönetiminde yer aldığını hatırlatıyor. Bu yazışmalardan kısa bir süre sonra Sayın Yorulmaz, yorulmadan torpil talebi kabul edilerek Gaziantep PTT Baş Müdürlüğü'nün 20 Eylül 2024 tarihli kararıyla PTT Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü'ne atanıyor. Üstelik Yorulmaz lisans değil, ön lisans mezunu. Torpilin belgesi olmaz denirdi. Alın size ekle belgeler. Bundan daha net torpilin belgesi mi olur?

"AKP'NİN İNŞA ETTİĞİ TORPİL DÜZENİNİ ENİNDE SONUNDA YIKACAĞIZ"

İşte atanma yazısı. Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında dirsek çürütürken, ter dökerken AKP 23 yıllık iktidarı boyunca bir torpil düzeni inşa etti ve kamu kurumlarını liyakatsiz yandaşlarla doldurdu. Hiçbir AKP'li siyasetçiyi istifaya davet etmiyoruz. Çünkü istifa onların defterinde zaten yok. Çoktan silindi. Ancak bir umut Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Çünkü torpil suçtur ve görevi kötüye kullanmaktır. AKP'nin inşa ettiği torpil düzenini eninde sonunda yıkacağız."