Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:56

1 Mayıs Perşembe günü kargoların çalışma saatleri yurttaşların gündeminde yer alıyor. 1 Mayıs nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların yarın açık mı olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler.