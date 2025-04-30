1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
1 Mayıs Perşembe günü kargoların çalışma saatleri yurttaşların gündeminde yer alıyor. 1 Mayıs nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların yarın açık mı olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?
1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
1 Mayıs 2025 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler.
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