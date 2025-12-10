CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: Zafer Havalimanı zarar üstüne zarar rekoru kırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya'da 2012 yılında inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler" başlıklı X paylaşımında Yavuzyılmaz, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor" ifadelerini kaydetti.
"BUNUN ADI PEŞKEŞ"
Yavuzyılmaz, şunları yazdı:
"2025’in ilk 11 ayında:
Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.207.921
Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 34.153
Hata payı:% 97,17
Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 6.068.482 Euro
Güncel kurla 300 Milyon Lira.
Bunun adı peşkeştir!"
Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri.
KAMUYA DEVİR TARİHİ 2044 YILI
Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:
"Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro
Kamuya devir tarihi: 2044 yılı
2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro
DHMİ resmi istatistiklerine göre;
Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 11 ayında, iç ve dış hatlarda:
Gelen ve giden toplam yolcu sayısı: 68.307
Giden yolcu sayısı: 68.307/2= 34.153 (yaklaşık)
Not: Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır."