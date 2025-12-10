CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı: Zafer Havalimanı zarar üstüne zarar rekoru kırıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 09:27:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya Zafer Havalimanı'nda zarar rekoru kırıldığını kaydetti. Yavuzyılmaz, konuya ilişkin belgeleri paylaşarak, "Bunun adı peşkeştir!" dedi. Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret ile yapılan havalimanında şirkete garanti edilen yolcu sayısının çok düşük kaldığını ve hata payının yüzde 97,17 olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya'da 2012 yılında inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler" başlıklı X paylaşımında Yavuzyılmaz, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı’nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

"BUNUN ADI PEŞKEŞ"

Yavuzyılmaz, şunları yazdı:

"2025’in ilk 11 ayında:

Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.207.921

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 34.153

Hata payı:% 97,17

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 6.068.482 Euro

Güncel kurla 300 Milyon Lira.

Bunun adı peşkeştir!"

Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri.

KAMUYA DEVİR TARİHİ 2044 YILI

Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro

Kamuya devir tarihi: 2044 yılı

2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro

DHMİ resmi istatistiklerine göre;

Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 11 ayında, iç ve dış hatlarda:

Gelen ve giden toplam yolcu sayısı: 68.307

Giden yolcu sayısı: 68.307/2= 34.153 (yaklaşık)

Not: Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır."

