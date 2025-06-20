CHP'li Yavuzyılmaz'dan hükümete kritik çağrı: 'Akaryakıtta vergileri askıya alın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki artışa lişkin yazılı açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, benzin ve motorine gelen son zamlarla birlikte, akaryakıt fiyatlarının Türkiye genelinde rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Son artışlarla birlikte benzinin litre fiyatı 50 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 52 lirayı aştı" dedi.

Yavuzyılmaz, 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam beklendiğini açıkladı.

3 Temmuz tarihinde yapılacak otomatik ÖTV artışına da dikkati çeken Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarının 60 lira seviyelerine dayanacağını belirterek hükümete "Akaryakıtta vergileri askıya alın" çağrısında bulundu.

"HER ALANI BİR KEZ DAHA OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Akaryakıttaki fiyat artışlarının iğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme etki yarattığını ve vatandaşın yeni zamlara artık tahammülünün kalmadığını vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranına göre, 3 Temmuz tarihinde akaryakıtta bir ÖTV artışı olacak. Bu artışla birlikte benzine yaklaşık 2 lira 2 kuruş, motorine ise yaklaşık 1 lira 89 kuruş ilave zam geleceği öngörülüyor.

Bugünkü zamlar zaten vatandaşı zorlarken, yetmezmiş gibi hükümet otomatik ÖTV artışını da devreye sokacak. Bu durumda benzin 56 lirayı, motorin ise 59 lira bandını aşacak. Bu da üretimden ulaşıma, gıda fiyatlarından tüm ekonomiye kadar her alanı bir kez daha olumsuz etkileyecek."

"VATANDAŞA ZULÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşmışken, hükümetin 3 Temmuz’da yapacağı ÖTV zammı, vatandaşa zulümden başka bir şey değildir. Öncelikle bu ÖTV zammından derhal vazgeçilmelidir. Ardından, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV, geçici bir süreliğine de olsa askıya alınmalıdır. Devletin görevi, vatandaşın yarasına tuz basmak değil vatandaşını korumaktır."