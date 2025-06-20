CHP'li Yavuzyılmaz'dan hükümete kritik çağrı: 'Akaryakıtta vergileri askıya alın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt
fiyatlarındaki artışa lişkin yazılı açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, benzin ve
motorine gelen son zamlarla birlikte, akaryakıt fiyatlarının Türkiye genelinde
rekor seviyelere ulaştığını belirterek, "Son artışlarla birlikte benzinin
litre fiyatı 50 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 52 lirayı aştı" dedi.
Yavuzyılmaz, 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli
olmak üzere, benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına
ise 3 lira 30 kuruş zam beklendiğini açıkladı.
3 Temmuz tarihinde yapılacak otomatik ÖTV artışına da
dikkati çeken Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarının 60 lira seviyelerine
dayanacağını belirterek hükümete "Akaryakıtta vergileri askıya alın"
çağrısında bulundu.
"HER ALANI BİR KEZ DAHA OLUMSUZ ETKİLEYECEK"
Akaryakıttaki fiyat artışlarının iğneden ipliğe tüm
sektörlerde zincirleme etki yarattığını ve vatandaşın yeni zamlara artık
tahammülünün kalmadığını vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:
"Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranına göre, 3 Temmuz tarihinde akaryakıtta
bir ÖTV artışı olacak. Bu artışla birlikte benzine yaklaşık 2 lira 2 kuruş,
motorine ise yaklaşık 1 lira 89 kuruş ilave zam geleceği öngörülüyor.
Bugünkü zamlar zaten vatandaşı zorlarken, yetmezmiş gibi
hükümet otomatik ÖTV artışını da devreye sokacak. Bu durumda benzin 56 lirayı,
motorin ise 59 lira bandını aşacak. Bu da üretimden ulaşıma, gıda fiyatlarından
tüm ekonomiye kadar her alanı bir kez daha olumsuz etkileyecek."
"VATANDAŞA ZULÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"
Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Akaryakıt fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekor
seviyelerine ulaşmışken, hükümetin 3 Temmuz’da yapacağı ÖTV zammı, vatandaşa
zulümden başka bir şey değildir. Öncelikle bu ÖTV zammından derhal
vazgeçilmelidir. Ardından, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV, geçici bir
süreliğine de olsa askıya alınmalıdır. Devletin görevi, vatandaşın yarasına tuz
basmak değil vatandaşını korumaktır."