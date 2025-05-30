CHP'li Yavuzyılmaz: ‘İmamoğlu, AKP'nin rant ahtapotunun bacaklarını kestiği için tutuklu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-8?" başlığıyla paylaşımda bulundu. Yavuzyılmaz, 2011'de Metal Yapı AŞ adlı bir şirketin İstanbul Fatih'teki 17 adet taşınmazı 13 milyon dolara satın aldığını belirterek, İBB'nin daha sonra bu taşınmazları imar artışı sonrası 2017 yılında 119 milyon dolara aynı şirketten satın aldığını söyledi. Yavuzyılmaz, bu işlemin kamuyu 106 milyon dolar (bugünkü kurla yaklaşık 4,1 milyar lira) zarara uğrattığını kaydetti.

‘İBB'NİN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNDEN KAYNAKLI KAYBI 109 MİLYON DOLAR’

Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre İBB, taşınmazları satın aldıktan sadece bir yıl sonra 2018’de imar planında değişikliğe giderek tüm parselleri yeşil alan ve otopark alanına çevirdi. Bu değişiklik sonucu taşınmazların değeri 10 milyon dolara kadar düştü. Böylece, kamu zararı toplamda 109 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 4,2 milyar liraya) ulaştı.

"SORUŞTURMA BAŞLADI, RAPOR BUHARLAŞTI"

Yavuzyılmaz, 2020'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu'nun dosyaya soruşturma izni verdiğini ancak raporun tamamlanmasının hemen ardından dosyaya Mülkiye Müfettişlerinin el koyduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, "Saraya kadar uzanacak olan bu soruşturmaya sonra ne mi oluyor? İBB Teftiş Kurulu Raporu tamamlandığı gün, Mülkiye Müfettişleri dosyaya el koyuyor. Ardından dosya buharlaştırılıyor. Sonuç: Bu vurguna bulaşan herkes serbest. Beytülmale el uzatanların peşini bırakmayan Ekrem İmamoğlu ise tutuklu." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da beytülmale el uzatan AK Parti'nin rant ahtapotunun bacaklarını kestiği için. Cumhurbaşkanlığına kadar uzanan, Fatih’deki devasa bir rant dosyasının soruşturma iznini verdiği için.

AK Parti’nin ustalık eseri bu rant dosyasını açıyoruz: Önce Metal Yapı adlı şirketin 2011’de 13 milyon dolara satın aldığı taşınmazlar, imar değişikliği yapılması sonrası 2017’de İBB’ye usulsüz olarak 119 milyon dolara satılıyor. Ardından 2018’de yine imar değişikliği yapılarak İBB’nin aynı taşınmazlarının değeri 10 milyon dolara düşürülüyor. Bu çifte vurgunun belgelerini ortaya çıkardık. Rant vurgunu tutarı: 106 milyon dolar, güncel kur ile 4 milyar 144 milyon lira.

Peki AK Parti dönemi İBB’deki bu belgeli soygun nasıl yapıldı? 2011 yılında Metal Yapı AŞ adlı şirket Fatih ilçesinin göbeğinde birbirine komşu 17 adet parseli 25 milyon liraya satın alıyor. O tarihteki kurla 13 milyon dolar. 2 ay sonra İBB, bu taşınmazların 7 bin 88 metrekare olan toplam inşaat alanını 17 bin 385 metrekareye yükseltiyor. Şirket yaratılan rantın ardından, birkaç yıl sonra İBB’ye yazılı olarak başvurarak; Cumhurbaşkanlığının bu taşınmazlarla, başka yerdeki taşınmazların takas edilmesini talep ettiğini belirtiyor. 3 ay sonra şirket bir başvuru daha yapıyor. Bu kez İBB’nin bu taşınmazları 108,5 milyon dolar ödeyerek doğrudan kendisinden satın almasını istiyor. İBB’nin bu şekilde doğrudan teminle bir taşınmaz alabilmesi için kanunen bu taşınmazın zorunlu bir ihtiyaç olması şart. Ancak böyle bir zorunlu ihtiyaç olmadığı halde işlemler başlatılıyor.

2016 yılında bir gayrimenkul değerleme raporu hazırlatılıyor. Raporda imarın son durumuna göre, AVM ve home-office’ler yapılabileceği, bu durumda taşınmazın değerinin 100 milyon 680 bin dolar olduğu belirtiliyor. İBB, 16 Şubat 2017'de bu gayrimenkulleri 368 milyon 923 bin lira+KDV’ye satın alıyor. O günkü kurla KDV dahil 119 milyon dolar. Böylece Metal Yapı’nın 2011’de 13 milyon dolara satın aldığı taşınmazlar, 5 yıl sonra İBB’ye usulsüz olarak 119 milyon dolara satılmış oluyor. Aradaki fark 106 milyon dolar. Yani şirkete sağlanan rant 106 milyon dolar. Güncel kur ile 4 milyar 144 milyon lira.

Aynı yıl içinde konuyla ilgili bir suç duyurusu yapılıyor. Bunun üzerine belediyede bir müfettiş görevlendiriliyor. Müfettiş İBB ve Metal Yapı arasındaki ticareti şüpheli buluyor. Ardından müfettiş aniden aile sorunları nedeniyle soruşturmadan çekiliyor. Yeni müfettiş atanıyor. Olayın üstü kapatılıyor. Ancak rant süreci hız kesmeden devam ediyor. Şaibeli satışın üzerinden henüz 1 yıl geçmeden, 2018 yılında verilen bir İBB Başkanlığı 'olur'uyla, taşınmazla ilgili yeni bir plan çalışması hayata geçiriliyor. İBB’nin Metal Yapı’dan satın aldığı tüm parsel yeşil alan ve yeraltı otoparkına dönüştürülüyor. 2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre taşınmazın değeri 62 milyon 55 bin lira+KDV’ye düşüyor. O günkü kurla KDV dahil 10 milyon dolar.

İBB, 119 milyon dolara satın aldığı taşınmazın değerini kendi yaptığı imar değişikliğiyle 10 milyon dolara düşürmüş oluyor. Aradaki fark 109 milyon dolar. Yani İBB’nin kaybı 109 milyon dolar. Güncel kurla 4 milyar 261 milyon lira. Ekrem İmamoğlu Başkan seçildikten sonra araştırmaları derinleştiriyor. 2020 yılında Teftiş Kuruluna soruşturma izni veriyor.

Saraya kadar uzanacak olan bu soruşturmaya sonra ne mi oluyor? İBB Teftiş Kurulu Raporu tamamlandığı gün, Mülkiye Müfettişleri dosyaya el koyuyor. Ardından dosya buharlaştırılıyor. Sonuç: Bu vurguna bulaşan herkes serbest. Beytülmale el uzatanların peşini bırakmayan Ekrem İmamoğlu ise tutuklu."