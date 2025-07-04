CHP'li Zeybek: Görevli ekiplerin, yangın bölgesine ulaşabilmesi için hayati önem taşıyan yolları kullanmayınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir'deki yangın bölgelerine ilişkin yurttaşlara yangın söndürme ekiplerinin kullandığı önemli güzergahtaki yolların kullanılmaması çağrısında bulundu.

Zeybek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Buca ve Ödemiş'te belediye ve itfaiye ekiplerimiz, sahada canla başla söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak yangının şiddeti ve coğrafi koşullar nedeniyle daha fazla hava desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan özellikle bir kez daha rica ediyorum: Görevli ekiplerin, yangın bölgesine ulaşabilmesi için hayati önem taşıyan yolları kullanmayınız!

Lütfen ormanlık alanlardan uzak durun, ateş yakmayın ve yangına sebebiyet verebilecek hiçbir materyali doğaya bırakmayın. En küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren köylülerimize, gönüllülerimize, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve emniyet teşkilatına teşekkür ediyoruz. Tüm imkanlarımızla yangın alanındayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu zorlu dakikaları hep birlikte atlatacağız. Geçmiş olsun."