CHP'li Zeynel Emre, New York'a giden Türk heyetindeki AKP'li yöneticileri Meclis'e taşıdı!

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi.

Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için New York'a giden heyetlerde devlet görevlilerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de bulunmasına ilişkin tartışmaları gündeme getiren Emre, AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" ibaresi taşıyan yaka kartıyla Türkevi’nde görüntülendiği, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ise Emine Erdoğan’ın katıldığı bir programa katıldığına dikkat çekti.

Emre, "Türkiye’nin köklü dış politika geleneği, devletin partiler üstü tarafsızlığı ve uluslararası temsilin ciddiyeti üzerine inşa edilmiştir. Ancak herhangi bir resmî görevi bulunmayan bir siyasi partinin yöneticilerinin devlet heyetinde yer alması, dış politikamızın kurumsal itibarını zedelemekte, kamu kaynaklarının partizan amaçlarla kullanıldığı algısı yaratmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Emre, Bakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, hangi resmî sıfatla BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslara dâhil edilmiştir? Parti yöneticilerinin uluslararası toplantılara katılımı için hangi usul ve prosedürler izlenmiştir? Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi veya onayı olmuş mudur? Seyahat, konaklama ve diğer masraflar kamu bütçesinden karşılandıysa, hangi kalemden harcama yapılmıştır? 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' ibaresi taşıyan akreditasyon kartlarının verilmesinde Bakanlığınızın rolü nedir? 2018’den bu yana BM Genel Kurulu veya benzeri uluslararası toplantılara AK Parti yöneticileri katıldı mı? Katıldıysa hangi sıfatla ve hangi bütçeyle? Parti yöneticilerinin devlet heyetlerinde yer alması Türkiye’nin uluslararası temsiline zarar vermiyor mu? Bu tür durumların önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturulacak mıdır?"

"DÜŞÜK MALİYETLİ RUSYA GAZI MI, YOKSA YÜKSEK MALİYETLİ ABD LNG’Sİ Mİ?"

Emre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a da şu soruları yöneltti:

"Mercuria ve Woodside ile yapılan LNG anlaşmalarının toplam maliyetine ilişkin kamuoyuna yansıyan 40 milyar doların üzerindeki rakamlar doğru mu? Söz konusu LNG anlaşmalarının fiyatlandırma mekanizmaları (petrol fiyatına endeks, sabit fiyat, spot piyasa referansı vb.) nedir? Ortalama ithalat maliyeti MMBtu başına kaç ABD dolarıdır? Türkiye’nin ABD’den LNG alımı ile Rusya’dan boru hattı üzerinden sağlanan doğal gazın ortalama ithalat maliyeti arasında ne kadarlık fiyat farkı bulunmaktadır? Düşük maliyetli Rusya gazı mı, yoksa yüksek maliyetli ABD LNG’si mi kamu yararına daha uygun bir strateji olarak görülmektedir? Bakanlık bu konuda kamuoyuna açıklama yapacak mı?"