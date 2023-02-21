CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘üniversitelerin, rektörlerin tehdit edildiğini’ açıkladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 05:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, üniversitelerin ve rektörlerin tehdit edildiği yönündeki açıklamasının perde arkası ortaya çıktı. Rektörlerin, 18 Şubat akşamı “yüz yüze eğitim yapılmaması konusunda uyarıldığı” iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Rektör ve senatolara yetki veriyorsunuz, sonra da yetkiyi geri alıyorsunuz. Eğitimi ve öğrencileri hiçe sayıyorlar” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın. Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır. Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun “tehdit” açıklamasının perde arkasını CHP’li Lale Karabıyık anlattı.

"ÖĞRENCİLERİ HİÇE SAYIYORLAR"

YÖK’ün yönlendirmesi üzerine bazı üniversitelerin özellikle uygulamalı bölümlerin yüz yüze eğitimle devam etmesine karar verdiğini ancak 18 Şubat’ta yapılan toplantı sonucu üniversitelerin bu yetkisinin geri alındığını ve uzaktan eğitimin tüm detaylarının YÖK tarafından kararlaştırıldığını aktaran Karabıyık, kararının aynı akşam rektörlere ulaştırıldığını söyledi. Yurtların depremzedelere açılması için uzaktan eğitim kararı alındığına işaret eden Karabıyık, “Bu aşamada hangi bölümlerin yüz yüze olacağı kararı senatolara bırakıldı. Senatolar da birbirinden farklı da olsa yüz yüze eğitime devam edecek bölümleri belirledi. Öğrenciler okullara dönmeye başladı. 18 Şubat’ta YÖK, ‘Farklı uygulamalar oluyor, böyle yapmayacaksınız, aldığınız kararları iptal edin’ dedi. Öğrenciler de geri döndü. Rektör ve senatolara yetki veriyorsunuz, sonra da yetkiyi geri alıyorsunuz. Bu durum rektörleri, senatoları, akademik özgürlüğü hiçe saymaktır. Zaten eğitimi ve öğrencileri de hiçe sayıyorlar. Eğitimin yüz yüze olması lazım. Kamuoyunun ve uzmanların açıklamasını kulak ardı ediyorlar” dedi.

BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM KARARINI PROTESTO ETTİLER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde uzaktan eğitim kararı almasını dekanlığın önünde toplanarak protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, çevrimiçi eğitimin kabul edilemez olduğu belirtildi ve “Tıp eğitimi, sadece teorik bilgileri öğrenmekten ibaret değildir, pratik uygulamalar da iyi hekimler olarak yetişmemiz için gereklidir. Yüz yüze eğitim, pratik becerilerin yanı sıra, bizlere geleceğin hekimleri olarak hastalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza karşı doğru tutum, davranış ve değerleri de öğretir” denildi.