CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan kadın kollarına 'Amasra' talimatı: 'Ailelerin ihtiyaçlarını belirleyin'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da yaşanan maden faciasında etkilenen ailelerle ilgilenilmesi için partisinin kadın kollarına talimat verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarına Bartın’da yaşanan maden faciasıyla ilgili “Aileleri ziyaret edin. İhtiyaçlarını belirleyin” talimatı verdi. Bu kapsamda CHP Kadın Kolları’nın önümüzdeki günlerde yeniden Bartın’a gideceği öğrenildi.
CHP MYK önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Bartın Amasra’da yaşanan maden faciası ele alındı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, faciayla ilgili partisinin kadın kollarına, “Aileleri ziyaret edin. İhtiyaçlarını belirleyin” talimatını verdiği öğrenildi. Kadın kollarının bu kapsamda önümüzdeki günlerde aileleri tek tek ziyaret ederek hanelerin ihtiyaçlarını belirleyeceği kaydedildi.
"ŞEFFAFÇA PAYLAŞILMADI"
Bunun yanında toplantıda TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel’in faciayla ilgili, “Belli bir saate kadar ocak planına da ulaşamadık. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gelince AFAD’ın koordinasyon merkezine biz de girebildik” açıklamasının da gündeme geldiği aktarıldı. Toplantıda faciayla ilgili bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılamadığına ilişkin eleştirilerin dile getirildiği kaydedildi.
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