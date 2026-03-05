CHP lideri Özel, ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırılarına dikkat çekerek iktidara tepki gösterdi: 'Eli kanlıyla yürünmez'

İSKİ tarafından Arnavutköy’de yapılan Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışı dün yapıldı. Açılışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan hazır bulurken hakkındaki görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasının ardından pazartesi günü görevine dönen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve eski İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna katıldı.

Açılışta konuşan Özel, “Ekrem İmamoğlu göreve geldi ve ilk işi liyakatli kadrolar kurmak, var olan kadroların iyi olanlarını korumak, liyakatsiz olanları liyakatlileriyle değiştirmek ve partizanlık yapmadan hizmet üretmek oldu” dedi.

“İşte 210 gündür aramızda olmayan, uzun süre sonra ilk kez kürsüde dinleyebildiğimiz, dört gün gözaltı ve ardından da ev hapsiyle İstanbul’a hizmeti engellenmeye, İSKİ’ye katkısı sınırlanmaya çalışılan Şafak Başa böyle bir isimdir” diyen Özel, “Eğer millet ferasetiyle liyakatli kadroları getirmeseydi bugün burada bu açılışı yapamıyorduk. Çünkü AKP bu açılışa, bu tesisin yapılışına kaynak bulamamıştı. Kaynağı Şafak Bey buldu, İSKİ buldu ve İSKİ aktardı. Ekrem başkanın göreve geldiğinde İSKİ’ye verdiği ilk talimatlardan biri olan ‘Bu tesis hızla hayata geçirilsin’ talimatı nihayet bugün resmi açılış törenini yaptığımız bu yerde karşılığını buluyor ve yerine geliyor” tespitinde bulundu.

Özel, su meselesinin evrensel bir sorun olduğuna ve bilimsel yaklaşılması gerektiğine dikkati çekerek “İktidar-muhalefet kavgalarına, kısır çekişmelere bu konuyu alet etmemek lazım. Yağmayan yağmurdan muhalefet partisinin belediyesini sorumlu tutup ona doğru yönlendirip oradan oy bekleyenler sonrasında mahcup olurlar. O yüzden bu meseleleri siyasetin kısır tartışmalarının dışında tutmak gerekiyor” dedi.

‘REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HALK BİLİR’

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının “haksız, hukuksuz, uluslararası hukuku tanımayan ve zorbaca” olduğunu anımsatan Özel, “Biz İran rejimiyle çok barışık bir parti değiliz, dünya görüşü olarak. İran’da kadınlara yapılan baskıları, demokratik taleplere karşı güç kullanılmasını hep yanlış bulduk. Ama buna karşılık İran’da rejim değişecekse ya da demokratikleşecekse, buna İranlıların karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’e yönelik “‘160 tane civciv ölse Amerika’da gündem olur. 160 tane civciv ölse İngiltere’de mesele olur. Yas olur, üzüntü olur. 160 kız çocuğu ölmüş. Kimse sesini çıkarmıyor” sözlerinin gündem olmasına da değinen Özel, “Nihayet uluslararası basında, sosyal medyada bu konu konuşulur oldu. Gündem oldu. Hiç olmazsa bununla kendi kamuoylarında bu ülkeler yüzleşir oldu. Elinde 71 bin Filistinlinin kanı olanlarla, 160 kız öğrencinin kanı olanlarla, İran’daki binlerce sivil kayıpların kanı olanlarla birlikte iş tutulmaz, yürünmez” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEYE ZAM GELECEK’

Yaşanan bölgesel gelişmelerin petrol fiyatlarına etki edeceğinin altını çizen Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Bu savaşın bir diğer etkisi olarak İran Hürmüz Boğazı’nı kapatınca petrol fiyatları artmaya başladı. Dün uyarmıştım, grup toplantısında. Dedik ki ‘Petrolden, mazottan yüzde 40 KDV ve ÖTV alıyorsunuz. Bu artışı yüzde 7 zam yapacaklar ve dün geceden itibaren mazot 70 lira civarında olacaktı bütün Türkiye’de. ‘Bunu yapmayın’ dedik. Günlerdir yaklaşan bu tehlikeyi görmediler. ÖTV’den vazgeçmek istemediler. Dün akşam bütün benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. “Büyük bir tehlike var. O zammı yaparsanız, yüzde 7 zammı, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Nihayet dün gece yarısı gelirken zammı uygulamadılar. Milleti benzin istasyonlarında perişan ettiler. Ama doğru bir kararla zammı uygulamadılar. ‘Düşünüyoruz, çalışıyoruz’ diyorlar. Buradan bir kez daha vurguluyorum: Geçmişte eşel mobil sistemi denen yöntemle ham petrole gelen fiyat artışını ÖTV’den karşılayın. Yüzde 40 alıyorsunuz zaten. 40 almayın, 32 alın. Petrol fiyatları düştüğünde hiç olmazsa bu fiyata yansımamış olur. Kartopu etkisiyle enflasyonist etkiler yaratmamış olur. Siz bugün zammı yansıtırsanız, iğneden ipliğe her şeye zam gelir.”

‘HİZMET ETMEKTEN ALIKOYAMAZ’

Arıtma tesisinin açılışında Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu. Mektubunda İstanbullulara “1 yıldır sizlerden, canım İstanbul’dan uzaktayım. Sizlerle dertleşemiyorum. Ama o güzel enerjinizi, o samimi, sıcak duygularınızı hep içimde hissediyorum” diyen İmamoğlu, “Umudumu hiç yitirmedim, yitirmem. Elbette bugünler de geçecek. Kimse beni milletimize hizmet etmekten alıkoyamaz” ifadelerini kullandı. Mektubunda İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa’ya özel olarak teşekkür eden İmamoğlu, İSKİ genel müdürümüz olarak sergilediği üstün performansın, hizmet aşkının bizzat tanığıyım” dedi.