CHP lideri Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile görüştü!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:01

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:01

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.