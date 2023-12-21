CHP lideri Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile görüştü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:01
CHP lideri Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile görüştü!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.


Büyükelçi CHP fransa Özgür Özel İlhan Uzgel

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