CHP lideri Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile görüştü!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- İmamlar anaokulunda!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!