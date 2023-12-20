Özgür Özel, KESK heyeti ile bir araya geldi!
CHP lideri Özgür Özel, KESK heyeti ile CHP Genel Merkezi'de bir araya geldi. Görüşmede Özel'e ,Gamze Taşcıer eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.
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