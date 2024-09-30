CHP lideri Özel, Yavaş’ın açıklamalarını değerlendirdi: ‘Adaylık tartışmalarını bırakıyoruz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız” sözlerine ilişkin “CHP artık aday tartışmalarını kenara bırakıyor. Parti adayını belirleyecek ve o aday etrafında kenetleneceğiz” dedi.

CHP lideri Özel, Yavaş’ın açıklamalarını değerlendirdi: ‘Adaylık tartışmalarını bırakıyoruz’
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Cumhuriyet/Ankara
Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:27

CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız” sözlerinin sorulması üzerine, Yavaş’ın açıklamasıyla parti içi disipline uygun davrandığını söyledi. 

Yavaş’ın bu açıklamayla adaylık tartışmalarına nokta koyduğunu söyleyen Özel, “Mansur Bey’in cümlesini ikiye ayırıyorum. Açıklama parti disiplinini vurgulama açısından önemli. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Söylediğine katılıyorum. Mutlaka kazanacağız dediği de CHP’dir. CHP artık aday tartışmalarını kenara bırakıyor. Parti adayını belirleyecek ve o aday etrafında kenetleneceğiz” ifadelerini kullandı. 

Özel, ayrıca Yavaş’ın bu açıklamasıyla “CHP’nin birden fazla adayı mı olacak, başka partiden aday mı olacak?” tartışmalarının önüne geçtiğini vurguladı.


Etiketler: #Özgür Özel #Mansur Yavaş #CHP

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