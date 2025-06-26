CHP lideri Özgür Özel'den 'Muharrem ayı' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Muharrem ayına ilişkin paylaşım yaptı.

Özel, "Adaletin ve hak mücadelesinin simgesi Muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini; tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.