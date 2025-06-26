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CHP lideri Özgür Özel'den 'Muharrem ayı' mesajı

CHP lideri Özgür Özel'den 'Muharrem ayı' mesajı

26.06.2025 12:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel'den 'Muharrem ayı' mesajı

Sosyal medya hesabından Muharrem ayı dolayısıyla bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaletin ve hak mücadelesinin simgesi Muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini; tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Muharrem ayına ilişkin paylaşım yaptı.

Özel, "Adaletin ve hak mücadelesinin simgesi Muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini; tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

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