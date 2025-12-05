CHP lideri Özgür Özel’den tedavisi süren Gülşah Durbay'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret etti. Özel’in, hastaneye gelişinin ardından başhekim ve tedavi sürecini yürüten doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.

CHP tarafından yapılan resmi açıklamada, Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının uygun görmesi üzerine geçtiğimiz gün İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği, ardından tekrar Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildiği hatırlatılarak, “Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, bilinci açık şekilde devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

ÖZEL MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARET YAPTI

Tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa’ya gelen CHP lideri Özel, hastane ziyaretinin ardından, kısa süre önce gözünden ameliyat olan annesi Şükran Özel’i ve babasını da evlerinde ziyaret etti.

Özel, ayrıca merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi ve çocuklarına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinin ardından Özel, Manisa’dan Ankara’ya hareket etti.