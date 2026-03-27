CHP lideri Özgür Özel'den Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk tepki!

27.03.2026 11:50:00
Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ilk kez konuşan CHP lideri Özgür Özel "Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız, ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE BREZİLYA'DA YAŞANANA BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreci ve iktidarın İmamoğlu'nu neden hedef aldığını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Brezilya'da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula'ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışmasını hatırlayın ve Lula başardı şu an ülkesinde Cumhurbaşkanı. Eğer biz başarırsak, neyi başarmış olduğumuzu bir düşünün arkadaşlar. Şunu başarmış olacağız: 90 milyona yakın nüfusuyla, genç nüfusuyla kendini Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı en önemli hedefi olarak gören sol sosyal demokrat bir parti, Sosyalist Enternasyonalin bileşeni bir parti 90 milyonluk bir ülkede iktidar olacak."

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonları işaret eden Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz son seçimlerde yerel yönetimlerin %65'ini kazandık. 47 yıl sonra 1. parti olduk. Erdoğan'ın partisini 25 yıl sonra yendik ve bütün anketlerde 1. partiyiz. Türkiye'de bir tarih yazılıyor ve şu anda 150 ülkeden bu salonda olan 250 genç arkadaşım tam da bir büyük mücadelenin doruk noktasında saldırının en şiddetli olduğu ama direncin de en yüksek olduğu noktada tarihe tanıklık ediyorsunuz. Buradan altını çizelim. Türkiye'den beni dinleyen herkes şunu görsün. Dünyadaki 150 ülkeden 250 genç buraya geldi. Burada Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütünün Dünya Kongresi yapılıyor.

Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor. 19 Belediye Başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı 107'sinin tutuklu olduğu duruşma şu an Silivri'de sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz."

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki!
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki! Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından CHP yönetiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi. Açıklamalarda, operasyonun düğmesine basan adrese dikkat çekilerek "Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu?" denildi, "FETÖ'nün zihniyeti yerinde durmakta, yöntemleri yaşatılmaktadır" vurgusu yapıldı.
Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı!
Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı! Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eşzamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Zeynel Emre'den Uşak Belediyesi'ne operasyona tepki: 'Geri adım atmayacağız'
Zeynel Emre'den Uşak Belediyesi'ne operasyona tepki: 'Geri adım atmayacağız' Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bu tablo, hukukun değil siyasetin işlediğini açıkça göstermektedir. Halkın iradesini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız" dedi.