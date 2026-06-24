CHP lideri Özgür Özel: ‘Mesele butlancılarla seçilmişler arasında değil, seradaki teyze ile Erdoğan arasında’

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda bir serada çalışan kadın işçiyle yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Özel, geçim sıkıntısı yaşayan ve kazandığını kızına göndermek zorunda kaldığını anlatan tarım işçisinin yaşadıklarının Türkiye’deki ekonomik tablonun özeti olduğunu savundu.

Paylaşımında, “Çavdır’da serada çalışan, kazandığını da geçinemeyen kızına gönderen teyzemi dinledim. İşte bütün tartışmaların özeti budur. Mesele butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Mesele seradaki teyze ile Tayyip Erdoğan arasındadır!” ifadelerini kullandı.

Yayımladığı videoda CHP’ye yönelik operasyonlara da dikkat çeken Özel, “Bu düzeni değiştiren, bu düzene çomak sokan, ‘tepetaklak edeceğiz ‘diyen Cumhuriyet Halk Partisi’ne operasyon çekiyorlar. Mesele butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Mesele seradaki teyze ile Tayyip Erdoğan arasındadır!” dedi.

“ÖNCE SEÇİM GARANTİSİ”

Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde emekçiler ve emekliler için geçim güvencesi sağlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İktidarımızda en önemli vaadimizi söylüyorum. Zengine gelecek garantisi değil, emekçiye ve emekliye geçim garantisi için önce seçim garantisini getireceğiz.”