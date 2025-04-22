Son Dakika... Ankara Valiliği'nden CHP'nin 23 Nisan yürüyüşüne engel!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 19:03

Güncelleme: 22.04.2025 - 20:25

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkinlik nedeniyle 'trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği' ve 'vatandaşların mağdur olacağı' belirtildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ: YARIN ORADAYIZ

Valiliğin bu açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Başarır açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz, 105 yıl önce tam da o Meclis’in önünde; işgale rağmen, yokluk içinde bir milleti ayağa kaldıran iradenin izindeyiz! Siz o iradeden korkuyorsunuz! Çünkü o irade, tek adam rejimlerini değil halkın egemenliğini savunur! Yarın oradayız!"

"ANITKABİR ZİYARETİNİN ENGELLENMESİNİ DÜŞÜNEN BİR KAMU OTORİTESİ OLACAĞINI SANMIYORUZ"

Ankara Valiliği, CHP'nin yarın 1. Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı. Erkol, sosyal medya hesabından Valiliğin açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü TBMM ‘nin açılışının 105. Yılı nedeniyle Birinci ve İkinci TBMM binalarını saat 17.00’de ziyaret edecektir. Sayın Genel Başkan ziyareti nedeniyle kendisine eşlik etmek üzere katılan hemşerilerimize daha önce de olduğu gibi, bir selamlama konuşması yapacaktır. Devamında her fırsatta huzurunda olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Atamızı ziyaret etmek üzere yürüyerek Anıtkabir’e geçecek ve saygı duruşunda bulunacaktır. Anıtkabir ziyaretinin engellenmesini düşünen bir kamu otoritesi olacağını sanmıyoruz. Hemşerilerimize daha önce yaptığımız daveti yineliyor, bizim için kutsal olan mekanlarda minnet duygularımızı ifade etmeye gideceğimizi bildiriyoruz, saygılarımla."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı açıklamada "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın olduğu gün, Birinci Meclis önünde, 23 Nisan günü Ankara mitingimiz gerçekleşecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, oradan Ankaralılara ve milletimize seslenecek. Ardından katılım gösteren vatandaşlarımızla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı paylaşımda "Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür" demişti.