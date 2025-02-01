CHP lideri Özgür Özel'den Abdi İpekçi paylaşımı!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin 46'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmemiş, gazetecilik ilkelerinden ödün vermemiş Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi katledilişinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum."