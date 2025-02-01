CHP lideri Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması: Erken seçim için tarih verdi!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 14:22

Güncelleme: 01.02.2025 - 14:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen Engellilik Çalıştayı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, hükümetin tutumunu eleştirerek, “Normal bir kabine revizyonu gibi göstererek sorumluluklarından kaçamazlar. İyi bir şey olduğunda ‘ben yaptım’ diyorlar, kötü bir şey olduğunda ise susuyorlar. Turizm Bakanı'nın sorumluluğu açıktır ve bu bakanı atayan da Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir. Bakanın istifa etmesi ya da görevden alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

TEĞMENLERİN İHRACI: "UZUN ADAMDAN HAKLARINI MUTLAKA ALACAKLAR"

Özgür Özel, 5 teğmenin TSK'den AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabasıyla ihraç edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yüksek Disiplin Kurulu’nda birden çok şerh olduğunu arkadaşlar iletti. Önümüzdeki günlerde konu yargıya gideceği için konu ileride netlik kazanacak. Eğer o YDK’dakiler gerçekten Mustafa Kemal’in ordusu olsalar teğmenleri değil, onları disipline verenleri ordudan atarlar. Onları disipline veren kimse bu ordu için tehlike onlardır. Şerh yazanlar değil yazmayanlarla ilgileniyorum, ihracı yapanlarla, bunu onaylayanlarla ilgileniyorum. Esas olarak da bu süreci birtakım cemaatlerin tarikatların istemesiyle 8 gün önce tebrik ettiği teğmenin ihraç sürecini tetikleyen Erdoğan’ın kendisiyle ilgileniyorum. 8 gün önce her şey yolunda, 8 gün sonra birtakım şeriatçı hesaplar teğmenleri edef gösteriyor, o da bu yola giriyor. Teğmenlerin önünde koca bir ömür var, onlar mutlaka uzun adamdan hakkını alacak.”

“ERSOY’UN ÇATIR ÇATIR İSTİFA ETMESİ LAZIM”

CHP lideri Özel, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına dair, şöyle konuştu:

“Zaten bir bilirkişi raporu biliyorsunuz, önce ‘korsan’ dediler. Resmi bir bilirkişi raporu var, o raporu yok edemedikleri için yok saymaya çalıştılar ve gözaltıları tutuklamalara çevirirken bile bilirkişi raporunu dosyaya koymadılar. ‘Bakanlığı sil, yerine Bolu Belediyesi’ni yaz’ dediler, bilirkişiler mesleki onurlarına sahip çıktılar, baskıya direndiler, ben de raporu yayınladım. O günlerde rapora, ‘korsan’ diyorlardı, yetki belgesi çıktı, çalışırken ki raporları çıktı. Adalet Bakanının benim şahsımdan değil ama milletimizden özür dilemesi gerekir. İçişleri Bakanını dinledik, niye açıklamıyorlar biliyor musunuz? Nasıl o gün ölü sayısını açıklamak için il kongresini bekledilerse bugün de büyük kongrelerini bekliyorlar. Birkaç ya da çok sayıda bakanla birlikte bu bakanı da içine koyup normal bir bakan revizyonuymuş gibi bakan değiştirecekler. Böyle oyunlarla devlet yönetilmez, bu ciddiyetsizliktir. Sorumlu Turizm Bakanıdır. Bu bakanı atayan da Erdoğan’ın ta kendisidir. Bakanın çatır çatır istifa etmesi, kendisi istifa etmiyorsa da görevden alınması lazım.”

"ERKEN SEÇİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına da değinerek, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Eğer iktidar bunu yapmazsa, biz milletin önüne sandık koyacağız ve bu iktidardan desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun başka yolu yok” dedi.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİ BAŞLADI"

Özel, CHP’nin 'cumhurbaşkanı adayı'nı belirleme sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Kararı tek başına almadığını vurgulayan Özel, “Bir partinin genel başkanı olarak aday olabilirim ama ben bundan feragat ettim. Adayı belirleme sürecini en geniş katılımla yürütüyoruz. Milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle ve seçilmişlerimizle birçok toplantı yaptık. CHP üyeliğini açarak, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen herkesi partimize davet ediyoruz” diye konuştu.

"ÜYE KAYITLARI HIZLA ARTTI"

CHP’de üye kayıtlarının büyük bir hızla arttığını belirten Özel, "Şu anda online üyeliklerde günlük 10-12 kat artış var. İl ve ilçe başkanlıklarımız hafta sonu da dahil olmak üzere gece 21.00’e kadar üye kaydı yapıyor. Türkiye genelinde büyük bir katılım var. CHP üyesi olanların tekrar kayıt yaptırmasına gerek yok. Ancak gönlünden geçen bir adayı desteklemek isteyen herkes, partimize üye olup sürece katılabilir" dedi.

Özel, parti içinde farklı görüşlerin olabileceğini, ancak genel eğilimin ortak bir aday belirleme yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP lideri, CHP iktidarında yargının tutuklama süreçlerine yaklaşımının değişeceğini de vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yargının ön infaz yöntemi terk edilecek. Herkesin tutuklanması veya tutuklu yargılanması değil, tutuklama çok istisnai bir durum olacak. Hızlı ve adil yargılamalar yapılacak. Kimseye düşman gözüyle bakılmayacak. Mahkûm yakınları daha rahat gidip gelebilecek. Silivri’deki büyük binalar yıkılmayacak ama tabelası değişecek. Burası bilime ve insanlığa hizmet eden bir yer olacak."

Bu dönüşümün, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklendiğini belirten Özgür Özel, CHP’nin bu konudaki kararlılığına dair "Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğe yönelik umududur ve beklentisidir. Bunları mutlaka hep birlikte, omuz omuza, el ele gerçekleştireceğiz" dedi.

TUNCAY ÖZKAN'A AÇILAN SORUŞTURMAYA TEPKİ

Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a yönelik soruşturma açılmasına da sert tepki gösterdi.

Özkan’ın geçmişte yaşadıklarını kendisine anlattığını belirten Özel, "Bir iddiayı araştırmak yerine, iddiayı dile getiren Tuncay Özkan’a soruşturma açıyorlar" diyerek süreci şu sözlerle eleştirdi:

"Tuncay Özkan, tahlillerinde ağır metaller çıktığını, karaciğerinin zarar gördüğünü, tedavi gördüğünü söyledi. Akılcı bir savcı, bu iddiayı ciddiye almalı, Tuncay Özkan’ın bilgisine başvurmalı. Tahlillerini isteyip hangi süreçte hesaplandığını incelemeli, bilirkişi tayin etmeli. Ancak bunun yerine, Tuncay Özkan’ı suçlu gibi gösteriyorlar."

CHP lideri Özel, Özkan’ın iddialarına karşı hemen “gerçek olmayan bilgi yayma” suçlaması yöneltilmesine de tepki göstererek, "Önce bir araştır bakalım. Zehirlenme varsa, bunun yalan olduğunu nasıl bu kadar hızlı bilebiliyorsun?" dedi.

Tuncay Özkan’ın Almanya’da tedavi gördüğünü, elinde bu süreçle ilgili belgeler bulunduğunu söyleyen Özel, yetkililere çağrıda bulunarak, "Önce kendisini çağırın, bilgisine başvurun. Gerçeğe kapalı bir tutum sergilemek yerine, iddiayı araştırın" ifadelerini kullandı.