CHP lideri Özgür Özel'den, İPA Başkanı Buğra Gökce’nin ailesine ziyaret!

CHP lideri Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin ailesini ziyaret etti. Ziyarette Özel’e Özgür Çelik ve Nuri Aslan eşlik etti.

CHP lideri Özgür Özel'den, İPA Başkanı Buğra Gökce’nin ailesine ziyaret!
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ANKA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 16:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul programları kapsamında, 23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan eşlik etti.



Etiketler: #Buğra Gökçe #İstanbul Planlama Ajansı #Özgür Özel #ziyaret

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