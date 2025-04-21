İPA Başkanı Buğra Gökçe, 'şipşak duruşma'yı anlattı! 'Bitti mi? diye sorup...'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:46

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Gökçe tutukluluğunun devamı ve yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalar yaptı. Gökçe, ''Cezaevine girdiğim ilk günlerdeki "günlük notlar" içinde önerdiğim gibi "tutuklama " talep edecek ya da karar verecek "Hakim ve Savcıların" eğitiminin bir parçası olarak 10-15 gün "tutuklu" kalmaları gerektiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Gökçe şu ifadeleri kullandı:

''İçeriden dışarıya notlar

''BİTTİ Mİ? DİYE SORUP...''

Dün (18 Nisan) öğle saatlerinde 1 aylık "tutukluluk incelemem" yapıldı. Yaklaşık 2-3 dakika sürdü. İlk tutuklama kararına benzer biçimde Hakim Bey beni dinlemekten ve yüzüme bakmaktan başka işlerle uğraşıp, "Bitti mi?" diye sorup anında "tutukluluk halinin devamına" deyiverdi.

Usulen bir SEGBİS duruşması yapıldı. Avukatlarımız da yoktu, biz de rolümüzü istedikleri şekilde "uzaktan" oynamış olduk.

Cezaevine girdiğim ilk günlerdeki "günlük notlar" içinde önerdiğim gibi "tutuklama " talep edecek ya da karar verecek "Hakim ve Savcıların" eğitiminin bir parçası olarak 10-15 gün "tutuklu" kalmaları gerektiğini düşünüyorum.

''VİCDAN VEREBİLECEKTİR''

Cezaevini bir nebze olsun deneyimlemeleri öyle herkese kolayca "tutuklanmasına " diyemeyecekleri bir vicdan verebilecektir.

Tutukluluk istisnai bir adli tedbirdir ve özgürlüğün kısıtlanması kararı zorunlu olmadıkça verilmemelidir. Hele siyasal biçimde yaşanan,algılanan mevzular ve toplumsal olaylarda..

Gencecik kardeşlerimizin "tutuklanmalarına" hükmeden zihniyetin de ana-baba olmak ve özgürlükten yoksun olmayı biraz anlamak gibi bir ahlaki, vicdani cevahire sahip olmasını dilerim.''