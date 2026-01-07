Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP listelerinden seçilen İsa Mesih Şahin AKP'ye katıldı: 'Baba ocağımıza dönüyorum'

CHP listelerinden seçilen İsa Mesih Şahin AKP'ye katıldı: 'Baba ocağımıza dönüyorum'

7.01.2026 11:12:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP listelerinden seçilen İsa Mesih Şahin AKP'ye katıldı: 'Baba ocağımıza dönüyorum'

CHP listelerinden seçilen, Gelecek Partisi'nden geçen yıl istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AKP'ye katılacağını duyurdu.

Gelecek Partisi'nden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yarın grup toplantısında AKP’ye katılacağını açıklamıştı.

Şahin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla da "yuvaya dönüş vakti" diyerek, bugün AKP'ye katılacağını duyurdu. 

Image

İsa Mesih Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

İlgili Konular: #AKP #Gelecek Partisi #İsa Mesih Şahin