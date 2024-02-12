CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:15

Güncelleme: 12.02.2024 - 22:22

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay adaylığı için sanatçı Haluk Levent’e teklif götürdüğü iddia edilmiş, parti sözcüsü Deniz Yücel, ‘kurumsal bir teklifin’ yapılmadığını söylemişti.

Haluk Levent konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Levent’in paylaşımı şu şekilde:

“CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş.

Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.

Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk.

Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler.

Haberi yapan gazeteci @muratagirel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok.”

CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş.

Herkes arıyor beni.

Haliyle açıklayayım.



Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.

Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim.

Sözlü yapıldı.

Üst düzeyden yapıldı.

3 kez arandım.

Konuştuk.

Hatta… — Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2024

AĞIREL: TÜM AYRINTILARINI AÇIKLAYABİLİRİM

Haberi yapan yazarımız Murat Ağırel ise söz konusu durum üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ağırel şunları yazdı:

"Evet, haberi ben yaptım.

Kimin aradığını, ne zaman aradığını biliyorum.

Bugüne kadar belirlenen bazı adayları kimler aradıysa, Haluk Levent’i de arayan kişiler onlar.

“Kurumsal bir teklif yapmadık” sözü ya gerçekten bilgi sahibi olmadığından dolayıdır. (Öyle olduğu kanaatindeyim)

Ya da “biz aday açıkladık adaya ayıp oluyor” açıklamasıdır.

Ancak arzu ederlerse arayanı zamanını, konuşmanın tüm ayrıntılarını da anlatabilirim."