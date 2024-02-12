CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Sanatçı Haluk Levent, CHP sözcüsü Deniz Yücel’in ‘kurumsal bir teklif’ yapılmadığını duyurması üzerine bir açıklama paylaştı. Haberi yapan yazarımız Murat Ağırel de "Arzu ederlerse arayanı zamanını, konuşmanın tüm ayrıntılarını da anlatabilirim" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay adaylığı için sanatçı Haluk Levent’e teklif götürdüğü iddia edilmiş, parti sözcüsü Deniz Yücel, ‘kurumsal bir teklifin’ yapılmadığını söylemişti.
Haluk Levent konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Levent’in paylaşımı şu şekilde:
“CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş.
Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.
Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk.
Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler.
Haberi yapan gazeteci @muratagirel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok.”
CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş.— Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2024
Herkes arıyor beni.
Haliyle açıklayayım.
Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.
Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim.
Sözlü yapıldı.
Üst düzeyden yapıldı.
3 kez arandım.
Konuştuk.
Hatta…
AĞIREL: TÜM AYRINTILARINI AÇIKLAYABİLİRİM
Haberi yapan yazarımız Murat Ağırel ise söz konusu durum üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Ağırel şunları yazdı:
"Evet, haberi ben yaptım.
Kimin aradığını, ne zaman aradığını biliyorum.
Bugüne kadar belirlenen bazı adayları kimler aradıysa, Haluk Levent’i de arayan kişiler onlar.
“Kurumsal bir teklif yapmadık” sözü ya gerçekten bilgi sahibi olmadığından dolayıdır. (Öyle olduğu kanaatindeyim)
Ya da “biz aday açıkladık adaya ayıp oluyor” açıklamasıdır.
Ancak arzu ederlerse arayanı zamanını, konuşmanın tüm ayrıntılarını da anlatabilirim."
Evet, haberi ben yaptım.— Murat AĞIREL (@muratagirel) February 12, 2024
Kimin aradığını, ne zaman aradığını biliyorum.
Bugüne kadar belirlenen bazı adayları kimler aradıysa, Haluk Levent’i de arayan kişiler onlar.
“Kurumsal bir teklif yapmadık” sözü ya gerçekten bilgi sahibi olmadığından dolayıdır. (Öyle olduğu… https://t.co/oqfeURPnjd
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber