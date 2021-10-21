CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?

HDP, TBMM’de; SADAT’ın faaliyetlerinin araştırılması için önerge verdi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Bugün 2015 yılına gidersek Gar katliamını, Suruç katliamını, Ankara katliamını gerçekleştirenler acaba SADAT'ın eğitiminden mi geçmiştir” diye sordu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Adnan Tanrıverdi diyor ki ‘askeri öğrencilerin mülakatına ben girdim, silahlı kuvvetlerin yapısını biz değiştirdik’ diyor. Adnan Tanrıverdi gölge Millî Savunma Bakanı mı? Paralel Millî Savunma Bakanı mı? Bu ülkenin Millî Savunma Bakanı utanç duymuyor mu bunlardan?” dedi.



HDP, başta SADAT olmak üzere benzeri kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması için TBMM’de önerge verdi.

HDP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’na hitap eden Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, şöyle konuştu:

“EĞİTİMLER KİMLERE VERİLİYOR”

“Türkiye'de son dönemlerde televizyonlarda paramiliter yapıların neler yaptığıyla ilgili çarşaf çarşaf tartışmalar yürütülüyor fakat iktidar kılını kıpırdatmıyor. Gayri resmî paramiliter grupların işlediği cinayetler hafızamızda canlıdır. Resmî kayıtlara göre, bu ülkede 17 bin faili meçhul cinayet işlenmiştir. Bu hafıza katliamlarla, sürgünlerle, saldırılarla devam ediyor ve hâlâ canlıdır. İşte tam böylesi bir dönemde, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından hemen sonra, 28 Şubat’ta yine paramiliter bir örgüt, SADAT kuruluyor. Bakın, SADAT'ın yaptığı çalışmalardan birkaç tanesini söyleyeyim. El Nusra gibi bir terörist örgüte silah gönderdiği suçlaması var. Bu örgütlerin Sedat Peker'le birlikte, özellikle 2015 yılından, hemen o seçime giden süreçte topluma korku salmak üzere saldırılar düzenledikleri gerçekliği orta yerde duruyor, açıklamalar var bununla ilgili. Bakın, SADAT kuruluşunda ne iş yapacağını söylemiş: Bomba imalatının da öğretildiği belirtilen ve bir tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda ayrıca gayrinizami harp eğitimi paketi de bulunuyor. Bu paket özellikle istihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayrinizami harp liderliği gibi eğitimler veriyormuş. Kimlere veriyor, niçin veriyor? Bu eğitimler sonucunda katılanlar hangi yetenekleri kazanacakmış? Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma, kaçırma, tedhiş yani terör, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerde oluşan harekât tekniklerini yetenek olarak kazandıracakmış. SADAT bir konuşmasında daha doğrusu kuruluş felsefesinde diyor ki: Müslüman ülkelerin hassasiyetlerine uygun kontrgerilla eğitimi vereceklermiş. Müslüman ülke hassasiyeti ve Müslüman harp terimleri nedir? Bakın, yine SADAT'ın kurucusu İstanbul'da bir kongrede diyor ki: ‘Mehdi gelecek, ortamı ona göre hazırlamalıyız.’ İktidara soruyoruz: Bu ortam nasıl bir ortamdır, bu ortamdan ne medet umuyorsunuz?

“NASIL KARANLIKLAR YAPILDI, NASIL SUİKASTLAR İŞLENDİ”

Tam böyle bir süreçte muhalefet, ana muhalefet lideri ve yine İYİ Parti Genel Başkanı siyasal suikastların yaşanacağı iddiasını ortaya attı. Peki, bu siyasal suikastlarda SADAT türevi, benzeri, bu paramiliter örgütler nasıl bir rol almıştır veya siz bunlardan ne medet umuyorsunuz? Bu örgütün yetiştirdiği üyelerin bir kısmının Libya'ya taşındığı çarşaf çarşaf medyada tartışıldı. İşte, onun için, bakın, geçmişin hafızası hepimizde taze. Nasıl karanlıklar yapıldı, nasıl suikastlar işlendi? 17 bin faili meçhulün nasıl işlendiği ve ‘bin operasyon yaptık’ diyenlerden siyaseten ve hukuken hesap sorulmadığı bugün ortada.

“KATLİAMLARI GERÇEKLEŞTİRENLER SADAT’IN EĞİTİMDEN GEÇMİŞ MİDİR”

AKP karanlıklardan ne bekliyor? Neyin gerçekleşmesini bekliyor ve bu karanlıkta ne gibi sonuçlara ulaşmaya çalışıyor? ‘Bugün 2015 yılına gidersek Gar katliamını, Suruç katliamını, Ankara katliamını gerçekleştirenler acaba SADAT'ın eğitiminden mi geçmiştir’ diye soruyor, Genel Kurulu bu önergemizi araştırmaya davet ediyorum.”

“ÖĞRENCİLERİ SADAT SEÇİYORSA VAY HALİMİZE”

CHP Grubu adına söz alan Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

“Bir hukuk devletinde SADAT, TÜGVA, FETÖ ya da adını daha bilmediğimiz paralel yapıların olması bizi gerçekten üzüyor. Bir hukuk devletinde vatandaşlar nasıl ki yasaya uyuyorsa, devlet de aynı şekilde Anayasa'ya, kanun, tüzük ve yönetmeliğe uymalıdır. Bakın, SADAT diye bir örgüt çıkmış. Kim bu? Ordudan atılan subayların kurmuş olduğu bir örgüt. Adnan Tanrıverdi diyor ki ‘askeri öğrencilerin mülakatına ben girdim, silahlı kuvvetlerin yapısını biz değiştirdik’ diyor ve şu ana kadar bir tek savcı çıkıp ‘ya, bir dakika, sen kimsin; Anayasa'da, kanunlarda senin tanımlaman ne’ demedi. AKP'den bir arkadaşımız çıkıp ‘bu adam kim’ demedi. Ordudan bahsediyoruz. Eğer ki orduya -yani albay, general, yüzbaşı, binbaşı adayları bu öğrenciler- bu öğrencileri SADAT seçiyorsa vay hayalimize. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın, analar babalar çocuklarını doğurup, okutup, büyütüp size teslim ediyor. Ama TÜGVA, SADAT elesin diye değil, hâkim olsun, savcı olsun, asker olsun diye. Ne yapıyorsunuz? Bu çocukların kaderini ne olduğu belirsiz bu yapılara teslim ediyorsunuz.

“ADNAN TANRIVERDİ GÖLGE MİLLİ SAVUNMA BAKANI MI?”

Ben merak ediyorum ‘tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan’ diyen Cumhurbaşkanının bu dört söyleminin neresinde SADAT? Neresinde TÜGVA? Olabilir mi böyle bir şey? Utanç duyuyorum. Bunların tehlikesini, bunların yanlışlarını anlamanız için bu Meclis’in bombalanması mı gerekiyor, 3 bin tane hâkimin terörist sıfatıyla yargılanması mı gerekiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki herkes soruyor: Neden bu durumdayız? Ben merak ediyorum, bu ülkenin Millî Savunma Bakanı ‘ya bir dakika, sen orduyu nasıl şekillendiriyorsun’ demiyor. Akıllara şu soru geliyor: Adnan Tanrıverdi gölge Millî Savunma Bakanı mı? Paralel Millî Savunma Bakanı mı? Bu ülkenin Millî Savunma Bakanı utanç duymuyor mu bunlardan? Hukuk devletinden bahsediyoruz, hukuk. Adam çıkmış ‘Ben asker seçiyorum, askerî öğrencileri ben alıyorum’ diyor, çıt yok, yargı da yok. Ne olduğu belirsiz bu yapılara bu güzel yapıları teslim etmeyin. SADAT karanlık bir örgüttür. Yargı artık soruşturma açacak halde değildir.”

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, HDP’nin SADAT’ın faaliyetlerini araştırma önergesi oyçokluğu ile reddedildi.