CHP milletvekili açıkladı: AKP'den camide siyasi propaganda

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki cami hoparlörlerinden AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayının katılacağı programların anons edildiğini belirterek, bunun seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini vurguladı.

ANKA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:44
CHP milletvekili açıkladı: AKP'den camide siyasi propaganda
Abone Ol google-news

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada, Bozdoğan’ın Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki camilerden, “Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir’den araçlar kaldırılacaktır” şeklinde anons yapıldığını kaydetti.

Bu anonsların seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini vurgulayan Bülbül, “Dini siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez. Camilerden AKP’li belediye başkan adaylarının programlarıyla ilgili duyuru anonsu yapmak kabul edilemez. Camileri siyasi propaganda yapmakta kullanmak, seçim ofisi olarak görmek çaresizliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"LAİKLİĞE DARBE"

Camiler için bağış toplanırken insanların siyasi tercihlerine bakılmadığını, bu anonsların yapılmasının insanları ayrıştırmak olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

“Camilerin propaganda yapması, protesto mekanına dönüştürülmesi birilerini memnun edecektir fakat bu yapılanlar aslında laikliğe bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zamandan bu zamana kadar dinin siyasallaştırılmasına karşı çıkmış, devletin din ve siyaset karşısında eşit mesafede olmasını savunmuştur. Bu doğrultuda, yapılan anonsu ya da olası başka bir eylemi asla kabul etmiyor ve din ile siyaseti karıştırarak birilerinin amacına hizmet edilmesini doğru bulmuyoruz.” 


Süleyman Bülbül haberleri CHP haberleri AKP haberleri Cami haberleri aydın haberleri

İlgili Haberler

AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor

AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor
Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı! Erdoğan şaşırdı, apar topar müzik müdahalesi...

Erdoğan'ın anons ettiği AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı! Erdoğan şaşırdı, apar topar müzik müdahalesi...
'Trafik kazası süsü' verilen olayda AKP ilçe başkan yardımcısının darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

'Trafik kazası süsü' verilen olayda AKP ilçe başkan yardımcısının darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten Fitch'in Türkiye kararıyla ilgili çarpıcı yorum: 'Piyasa baskısı göz önüne alındığında...'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına: Alçak bir iftira

Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına: Alçak bir iftira
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
'Bu benim son seçimim' dedi: Erdoğan'ın 'son kez' açıklaması ilk değil...

'Bu benim son seçimim' dedi: Erdoğan'ın 'son kez' açıklaması ilk değil...
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu