AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor

Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:04

Güncelleme: 10.03.2024 - 14:49

AKP'nin İzmir mitingi öncesi vatandaşlar Gündoğdu meydanında toplandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz alana gelmeden yerlerini alan vatandaşların arasındaki bariyerler dikkat çekti. Daha önce pek çok AKP mitinginde kadınlar ve erkekler ayrılarak harem selâmlık düzeni kurulmuştu.

Aynı düzenin İzmir mitinginde de devam etmesi dikkat çekti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, Özel'e yönelik 'mazlum', İmamoğlu'na yönelik ise 'küçük enişte' ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Erdoğan, muhalefete yönelik şunları söyledi:

CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp burak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor.