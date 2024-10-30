CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanacak

Yayınlanma: 30.10.2024 - 22:32

Güncelleme: 30.10.2024 - 22:32

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan ve akşam saatlerinde emniyetten İstanbul Adliyesi'ne götürülen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık ifadesi sona erdi. Özer, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeler üzerine yarın sabah İstanbul'a gitme kararı aldı. CHP Lideri Özel, İstanbul'da olağanüstü MYK toplantısı da yapacak.

CHP'nin 1-2-3 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan milletvekili kampının da gelişmelerin ardından İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Parti yönetimi tarafından CHP'li milletvekillerine iletilen notta, derhal İstanbul'a intikal etmeleri yönünde çağrı yapıldı. Notta ayrıca, CHP TBMM grubu yasama yılı kampının değişen içerikle İstanbul'da yapılacağı ve dayanışmanın gösterileceği ifade edildi.