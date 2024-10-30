İktidar medyasında 'kayyum' iddiası: CHP'den yalanlama geldi!

Son dakika haberi... İktidara yakın Sabah gazetesinde Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu habere ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iddianın gerçek olmadığını belirtti.

İktidar medyasında 'kayyum' iddiası: CHP'den yalanlama geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 21:22

İktidara yakın Sabah gazetesinde Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu habere ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iddianın gerçek olmadığını belirtti. 

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik Resmi bir yazışma ve bilgi yoktur."

YURTTAŞLAR ADLİYE ÖNÜNE DESTEĞE GELDİ

Sabah saatlerinde gözaltına alınarak akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için adliyenin önünde bekleyen kalabalık her geçen dakika artıyor.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığına yönelik çıkan haberlerden sonra adliye önündeki yurttaşlar sloganlarla Özer'e destek verdi. Yurttaşlar "Her yer Esenyurt her yer direniş", "AKP halka hesap verecek" ve "Kayyuma geçit yok" sloganlarıyla Özer'e destek vermeye devam ediyor.


Etiketler: #Özgür Çelik #ahmet özer #kayyum

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