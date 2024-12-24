CHP MYK olağanüstü toplanıyor: Gündem asgari ücret!

CHP MYK, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor: Gündem asgari ücret!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 22:58

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının, yarın saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş, CHP lideri Özgür Özel ise işçilere grev çağrısında bulunmuştu.

Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı. 


Etiketler: #CHP #CHP Merkez Yönetim Kurulu #asgari ücret

İlgili Haberler

İşsizlik maaşı, GSS prim ödemesi, kıdem tazminatı… İşte yeni asgari ücretle değişim yaşanacak kalemler!

İşsizlik maaşı, GSS prim ödemesi, kıdem tazminatı… İşte yeni asgari ücretle değişim yaşanacak kalemler!
Son Dakika... Asgari ücret belli oldu... Özgür Özel'den ilk açıklama: Grev çağrısı yaptı!

Son Dakika... Asgari ücret belli oldu... Özgür Özel'den ilk açıklama: Grev çağrısı yaptı!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' çıkışı: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' çıkışı: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler