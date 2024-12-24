CHP MYK olağanüstü toplanıyor: Gündem asgari ücret!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 22:58

Güncelleme: 24.12.2024 - 22:58

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının, yarın saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş, CHP lideri Özgür Özel ise işçilere grev çağrısında bulunmuştu.

Özel daha önce yaptığı açıklamalarda asgari ücret için taleplerinin 30 bin lira olduğunu açıklamıştı.