Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' çıkışı: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 22:18

Güncelleme: 24.12.2024 - 22:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sundu.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."