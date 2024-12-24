Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' çıkışı: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi ve Erdoğan'a 2 'öneri' sundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'asgari ücret' çıkışı: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 22:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sundu. 

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Recep Tayyip Erdoğan #asgari ücret

İlgili Haberler

Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı! 'Şerefi ve onuru varsa istifa etmeli'

Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı! 'Şerefi ve onuru varsa istifa etmeli'
AKP'den asgari ücrete ilk tepki: 'Sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm'

AKP'den asgari ücrete ilk tepki: 'Sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm'
2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Yüzde kaç zam yapıldı?

2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Yüzde kaç zam yapıldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler