CHP MYK'nin İstanbul’daki toplantısı sona erdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantısı sona erdi.

CHP MYK'nin İstanbul’daki toplantısı sona erdi
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ANKA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi düzenledi. 

Özel, miting sonrasında İl Başkanlığı’nda düzenlenen MYK toplantısını yönetti. 

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

 


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