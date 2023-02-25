CHP Niğde Milletvekili Gürer, depremden önce açıklama yapmıştı: Okullar, hastaneler ve camiler derhal dönüştürülmeli

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 14:23

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:17

Onbinlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin ardından bu kez Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerinden Niğde'de korkutan bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri nedeniyle yapılan tespitlerde, Niğde’de orta ya da ağır hasarlı olmak üzere 30 konut ve 901 bağımsız bölüm etkilendi. Kamu kuruluşları; Bor Asım Eren İlkokulu, Niğde Mustafa Altıncu İlköğretim Okulu, Bor TOKİ ilköğretim Okulu, Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu, Bor Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mustafa Altuncu İlkokulu, POMEM, Niğde Özel İdare Cami, Niğde Hüseyin Ülkü Caddesi'ndeki sağlık ocağı, Özel İdare Cami, Cullaz Mescidi, Niğde Müzesi ve Bor Fizik Tedavi Merkezi ilk tespitlerde orta hasarlı yapılar olarak belirlendi.

"YAPI STOKLARI ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Niğde'de meydana gelen ve Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu gerçeğini bir kez daha ortaya koyan depremin olduğu bugün, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in kentteki bazı okul ve hastanelerin durumuna dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer, kentte kamu kuruluşlarına ait farklı dönemlerde yapılan binaların Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde etkilenmesinin kapsamlı araştırılması gerektiği söyledi.

Gürer konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Niğde ili depremden en az etkilenmesi gereken bir coğrafyadadır. Niğde doğru zemin ve sağlıklı yapı ile depremin en düşük zarar vereceği iller arasında görülmektedir. Buna karşın Kahramanmaraş ve Hatay depreminde 901 bağımsız bölüm zarar görmesi dikkate değerdir. Bölgede Ecemiş ve Tuzgölü faylarının varlığına karşın, bilim insanlarının büyük bir deprem üretmeyeceğini belirttiği bu faylar dışında Niğde deprem alanı dışındadır.

Ancak çevrede deprem olaylarından Niğde’nin etkilendiği bu depremle de görülmüştür. Niğde bu bağlamda sağlam yapılar ile sorun yaşamayacağı ifade edilen il olarak önlemlerini derhal almalıdır. Kamu öncelikli olmak üzere yapı stokları acilen incelenip sorunlu yapılar dönüştürülmelidir. Niğde önlem alırsa olası depremlerde güvenli bir il konumuna erer. Bu nedenle gereken çalışmalara bir an önce başlanmalıdır.

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri milat olmalıdır. Geleceği doğru kurma adına dönüşümü gereken yapılar devlet desteği ile acilen dönüşümü sağlanmalıdır. Kamu binaları bu bağlamda önemlidir. Niğde’de sorun olan okullar, hastaneler ve camiler derhal depreme dayanıklı yapılara dönüştürülmelidir. Niğde müzesi önemli bir müzedir. Bu bağlamda yeni bir müze binası yapılmalıdır. Dönüşmesi gereken konutlar için yurttaşlara gereken destekler sağlanmalıdır. Depremden etkilenen esnafa gereken desteklerde verilmelidir.”