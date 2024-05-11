CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer uyardı: Ormanlık alanlarda talan arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ormanlık alanların talanında artış olduğunu söyleyerek “Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:48
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer uyardı: Ormanlık alanlarda talan arttı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ormanlık alanlarda yaşanan talanın arttığına dikkati çekti.

Gürer, ''Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır.'' dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarında ormanlarda yaşanan sürecin Meclis Araştırma Komisyon kurularak incelenmesini istedi.

''DENGE VE EKOLOJİK ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLMEKTEDİR''

Yaptığı yazılı açıklamada “Ülkemizdeki orman politikaları, doğanın korunmasından ziyade ekonomik büyümenin önünü açmak adına şekillendirilmekte olup yapılan kamulaştırmalar ve tahsisler bunun somut göstergesidir” ifadelerini kullanan Gürer, şunları söyledi:

“Bu yaklaşım, kısa vadeli kazançlar elde etme hırsıyla doğanın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini göz ardı etmektedir. Ormanlar, sadece ağaçları kesip satmak, altyapı projeleri, enerji santralleri ve onların iletim hatları, maden ve taş ocakları, turizm vb. nedenlerle kullanıma açmak, bir kaynak olarak görülüyor. Benimsenen bu yaklaşımlar sonucu doğanın bütünsel denge ve ekolojik önemi göz ardı edilmektedir.

Süreç içinde orman mevzuatı, ormanları korumak yerine ormancılık dışı kullanımları teşvik etmek üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, ormanları ekonomik getiri sağlayan faaliyetler için daha elverişli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu yaklaşımın sonucunda ormanların sadece odun kaynağı olarak kullanılması değil, aynı zamanda enerji ve madencilik gibi sektörlerin taleplerine de açılmasıdır. Ormanlar üzerindeki bu artan baskı ve kullanım, orman dışı alanların hızla artmasına ve ormanların parçalanmasına yol açmaktadır. Ormanların doğal habitatları ve ekosistemleri koruması gereken kritik alanlar, enerji ve madencilik gibi sektörlerin talepleriyle bozulmaktadır. Bu durum, biyoçeşitliliğin azalmasına, toprak erozyonunun artmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.''

''DOĞAYLA UYUM İÇİNDE GERÇEKLEŞMELİ''

Gürer, ''Ülkemizin orman politikalarının derhal gözden geçirilmesi ve doğanın korunması, sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır'' dedi.


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