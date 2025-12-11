CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 'Yılbaşı sofrasında çerez bile lüks oldu'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, videolu açıklamasında, emekli, sabit gelirli ve dar gelirli vatandaşların yılbaşı gecelerini genelde evinde ailesiyle birlikte televizyon karşısında çerez ve meyve tüketerek geçirdiğini belirtti.

Gürer, “Ekonomik krizi o hale getirdi ki artık emekli, sabit ve dar gelirlinin çerez dahi alabilmesi olası değil. Bu yıl yaşanan don nedeniyle meyvede yaklaşık on milyon tona yakın ürün kaybının olması meyve fiyatlarında katladı” diye konuştu.

Yılbaşı öncesinde vatandaşların çerezi gram ile aldığını belirterek, Aralık 2024 – Aralık 2025 arasında çerez fiyatlarında yaşanan artışları değerlendiren Gürer, "Fındık içi yüzde 158 artmış, Antep fıstığı yüzde 78’e dayanmış, leblebi yüzde 55 zamlanmış. Bunlar yılbaşı sofrasında vatandaşın elini titreten fiyatlar” ifadelerini kullandı.

“İTHAL ÜRÜNLER YERLİ ÜRETİMİN ÜZERİNDE BİR ETİKETLE PAZARA SUNULUYOR”

Ömer Fethi Gürer, bazı ürünlerdeki bir yıllık fiyat değişimini de şöyle sıraladı:

"Fındık içi 2024 yılı Aralık ayında 580 lirayken, kilosu şu anda 1.500 liraya geldi. Antep fıstığının kilosu geçen yıl 900 liraydı. Bu yıl 1.600 liradan işlem görüyor. Kabuklu ceviz geçen yıl 200 liraydı. Bu yıl 350 liradan rafta yer buluyor. Ay çekirdeği geçen yıl kilosu 120 liraydı. Bu yıl 190 liradan rafta satışa sunuluyor. Leblebi geçen yıl 180 lirayken kilosu bu yıl iki 280 liraya çıktı. Badem içinin kilosu da geçen yıl 580 lirayken bu yıl 800 liradan kilosu işlem görüyor. Kaju ise 620 lira geçen yıl Aralık ayındaki fiyatı bu yıl ise 800 liradan satışa sunuluyor.”

Artan fiyatlara rağmen üreticinin para kazanamadığını iddia eden Gürer, “Millet et alamıyor, süt alamıyor, artık yılbaşında emekli, dar gelirli, asgari ücretli çerez vere alamaz hale geldi. Çerez fiyatlarındaki artış üreticinin gelirine yansımasa da tüccarın eline geçip rafa geldiğinde fiyatın katladığı bir gerçek. Yer fıstığından cevize, bademe kadar ithal ürünü getirilip fiyatlar yerli üretimin de üzerinde bir etiketle pazara sunuluyor” dedi.

Gürer, dar ve sabit gelirli vatandaşların yılbaşını sade bir sofra ile geçirmeye hazırlandığını ifade ederek, "Yılbaşında bir tabak çerezi sofrasına koyamayacak duruma düşürüldü. Bir tabak çereze dahi emekli, dar gelirli, sabit gelirli erişemez noktaya erdi. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan adil bir ekonomik politika ülke içine ihtiyaç” şeklinde konuştu.