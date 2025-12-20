CHP’nin 77’nci miting adresi Kağıthane!

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, yurttaşlar hak, hukuk ve adalet mücadelesine birlikte sahip çıkmaya davet edildi. Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları için özgürlük talebinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Hak, hukuk ve adalet mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.



Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde,

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için yan yanayız.



📍 Kağıthane – Merkez Meydan

📅 24 Aralık Çarşamba | 19.30 pic.twitter.com/aMKxFBEeGP — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) December 20, 2025