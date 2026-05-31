CHP'nin internet sitesinde dikkat çeken değişiklik: PM ve MYK üyelerinin isimleri kaldırıldı

31.05.2026 23:28:00
Güncellenme:
ANKA
CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan yönetim değişikliği sürecinde dikkat çeken bir adım daha atıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı. 

Binada dün Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü. CHP'nin resmi internet sitesinden de Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı. Sitede Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer almadığı görüldü. 

