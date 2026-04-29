CHP'nin kurultay davası 6 Mayıs'a ertelenmişti: Akın Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki "usulsüzlük" iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davanın dördüncü duruşması 1 Nisan tarihinde görüldü.

Dördüncü duruşması görülen davada erteleme kararı çıktı. Dava, 6 Mayıs'a ertelendi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

TBMM'de AKP Grup Toplantısında bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek, CHP'ye yönelik mutlak butlan davasına ilişkin, "Mutlak butlan davasında karar verip veremeyeceğini, şu an istinaf aşamasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi inceliyor. Oranın takdirinde, bizim kararın ne zaman verileceği ya da ne yönde karar verileceği konusunda bir bilgimiz yok bir takdirimiz de olamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kurultay davasında davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” açıklamasını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise konuya dair, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada, kendisine söz konusu kurultayda divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.