Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin kurultay davası 6 Mayıs'a ertelenmişti: Akın Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması

29.04.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki "usulsüzlük" iddialarına ilişkin davaya yönelik konuştu. Gürlek, "Bir bilgimiz yok bir takdirimiz de olamaz" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkındaki "usulsüzlük" iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davanın dördüncü duruşması 1 Nisan tarihinde görüldü.

Dördüncü duruşması görülen davada erteleme kararı çıktı. Dava, 6 Mayıs'a ertelendi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

TBMM'de AKP Grup Toplantısında bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek, CHP'ye yönelik mutlak butlan davasına ilişkin, "Mutlak butlan davasında karar verip veremeyeceğini, şu an istinaf aşamasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi inceliyor. Oranın takdirinde, bizim kararın ne zaman verileceği ya da ne yönde karar verileceği konusunda bir bilgimiz yok bir takdirimiz de olamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kurultay davasında davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor.  Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” açıklamasını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise konuya dair, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada, kendisine söz konusu kurultayda divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

İlgili Konular: #CHP #Akın Gürlek #Kurultay

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 23 Nisan oturumunda çarpıcı konuşma... 'Mutlak butlan'a karşı mesaj verdi: 'Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz!' CHP lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan oturumunda dikkat çeken bir konuşma yaptı. "Demokrasiye kast eden vesayetçiler her gün saldırıyor" diyen Özel, "Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz, bir avuç darbeciye teslim olmayız" sözlerini kullandı.
Özgür Özel'in 'Mutlak butlan bekliyoruz' dediği iddia edilmişti: CHP'den yalanlama geldi! CHP lideri Özgür Özel’in Ankara’daki İl Başkanları toplantısında “Mutlak butlan bekliyoruz” dediği iddiasına CHP'den yalanlama geldi. Burhanettin Bulut "İddia alenen yalandır. Bu iddia, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurgulanmış bir dezenformasyon örneğidir" açıklamasında bulundu.
'Mutlak butlan' paylaşımı: Altan Sancar hakkında beraat kararı verildi CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, "CHP’ye kayyım atanacağına dair duyumlar geliyor" paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Altan Sancar'a beraat kararı verildi.