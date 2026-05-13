CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin yeni adresi Balıkesir

13.05.2026 09:40:00
ANKA
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 109’uncusu 17 Mayıs Pazar günü, saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılacak.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

Rize’de yapılan 108’nci mitingin ardından, bu hafta sonu 109’uncu miting, Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00’da Balıkesirli yurttaşlarla buluşacak.

İL BAŞKANINDAN MİTİNG DAVETİ

CHP Balıkesir İl Başkanı Erdan Köybaşı mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu buluşma sıradan bir miting değil. Bu buluşma sesi kısılmak istenenlerin, yok sayılanların, hakkı gasp edilenlerin ortak haykırışıdır. Sessizliğe karşı sözünü söylemek isteyenlere, adaletsizliğe karşı adalet isteyenlere, karanlığa karşı aydınlığı büyütmek isteyenlere. Gel, sen de bu tarihin bir parçası ol. Gel, iradene sahip çık. Omuz omuza haykıracağız: Milletin iradesi teslim alınamaz” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE AÇILIŞLAR

Bugün Soma Maden Faciası’nın 12’nci yılı nedeniyle Manisa Soma’daki anma programına katılacak Özel, 15 Mayıs Cuma günü ise Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar’da belediye tesis ve hizmetlerinin açılışını yapacak.

Özel, gün boyunca Ferdi Zeyrek Bayraklı İlçe Spor Kompleksi ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı, Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi Açılışı, Doğanlar Kent Bostanı Açılışı, Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi Toplu Açılışı ve Karabağlar Kentsel Tasarım Proje Lansmanı programlarına katılacak. 

CHP'den Rize'de 108'inci 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi CHP'nin 108'incisini düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi bugün Rize'de yapıldı. Rizeliler miting başlamadan önce geniş katılım göstererek alanı doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'den seslenerek Erdoğan'a ''Rize senden sandık istiyor'' dedi.
CHP 81 ilde sahada... Emekli maaşlarına tepki gösteren yurttaş: '20 bin lirayla nasıl iyi olacaksın? Bakıyorum, baktığımla kalıyorum' CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Keçiören'de pazar esnafının ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkati çeken bir yurttaş, "20 bin lirayla nasıl iyi olacaksın? Bakıyorum, baktığımla kalıyorum. Kimse konuşamıyor, sesini çıkartamıyor. Sesini çıkaran içeride. Nereye kadar gidecek" dedi.
CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 108’inci adresi Erdoğan’ın memleketi oldu CHP'nin Mart 2025'ten bu yana düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'inci adresi Rize olarak açıklandı.